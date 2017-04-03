«Создается впечатление, что ЗАО «РМК» руководит правительством Челябинской области…» Южноуральцы требуют от губернатора решительных действий

Публикации за 03.04.17

Южноуральцы, выступающие против строительства Томинского ГОКа, обратились к губернатору Челябинской области и полпреду президента РФ в УрФО с требованием отменить общественные слушания по градостроительной документации «Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки Томинского поселения», назначенные на 7 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники подчеркнули, что в феврале направляли обращение лично Борису Дубровскому, но ответ на него почему-то пришел из министерства экологии Челябинской области, при этом реальных ответов на поставленные вопросы не получено.

«В письме минэкологии Челябинской области не дана оценка грубого несоответствия слов и действий ЗАО «РМК» в отношении хвостохранилища, входящего в состав планируемого Томинского ГОКа. Проводимая руководством ЗАО «РМК» пиар-компания по использованию Коркинского разреза для размещения в нем токсичных хвостов ГОКа не соответствует сохранению этого «монстра» с высотой дамбы обвалования 96,5 м и площадью 800 га в полном объеме в градостроительной документации Томинского сельского поселения, – отмечается в обращении. – Приводимые ниже невнятные абзацы из письма Минэкологии Челябинской области не решают краткосрочные и долгосрочные проблемы, изложенные в обращении к Губернатору: «ЗАО «Русская медная компания» проинформировало о проработке проектных решений по гидротехническому сооружению с учетом полученных рекомендаций в ходе экологического аудита». «Возможность реализации проектных решений в соответствии с рекомендациями экологического аудита должна быть подтверждена в установленном порядке, в том числе получением заключений государственных экспертиз». «Министерством экологии Челябинской области направлен запрос в администрацию Сосновского муниципального района по вопросам, касающимся корректировки генерального плана Томинского сельского поселения и проведения общественных обсуждений доработанной документации. Информация будет направлена Вам дополнительно». Даже из этих абзацев ясно, что представленная на сайте администрации Сосновского района градостроительная документация недостоверна, требует доработки после переработки проектной документации по Томинскому ГОКу. А общественные обсуждения по ней преждевременны.

В третий раз настоятельно просим:

1. Отменить назначенные на 07 апреля 2017 года общественные обсуждения по градостроительной документации «Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки Томинского поселения». Об отмене сверхсрочно сообщить на сайтах губернатора Челябинской области; администрации Сосновского района; письмом в адрес общественности.

2. Ответить «по существу» на изложенные в обращении (лично!) к губернатору (проблемы. Согласно закону №57-ЗО «О правительстве Челябинской области», именно правительство Челябинской области, как высший государственный орган власти, на основе Конституции РФ должно решать чрезвычайно важные для граждан проблемы планируемого Томинского ГОКа. Исключительно в интересах граждан области, обеспечивая охрану здоровья, экологическую безопасность, благоприятные условия жизни. Планируемый ГОК – источник потенциальных глобальных экологических и социальных катастроф! Учитывая известные вам:

– неконтролируемый беспредел на левом берегу Шершневского водохранилища – застройка новых поселков Кременкульского сельского поселения при нефункционирующих очистных сооружениях бытовой канализации, но формально оформленном акте сдачи в эксплуатацию;

– слив неочищенных фекальных сточных вод на рельеф (лесопосадки) или в негерметичные выгребные ямы;

– отсутствие очистных сооружениий поверхностных сточных вод;

– оценка качества воды в Шершневском водохранилище, как «сильно загрязненной», реализация проекта «Томинский ГОК» – недопустима.

Недопустимо появление на правом берегу Шершневского водохранилища «бомбы замедленного действия» – источника высокотоксичных загрязнений. Недопустим риск потери единственного безальтернативного питьевого источника для Челябинска и городов-спутников, более полутора миллиона человек! Невозможно поверить, что риски глобальных экологических и социальных катастроф правительство Челябинской области планирует ради желания ЗАО «РМК» «стать одним из крупнейших игроков на рынке медных концентратов Средней Азии и Китая» (постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016 №172-П, пункт 2)!

Закон №57-ЗО «О правительстве Челябинской области» – «отдыхает». Проигнорированы результаты опроса ВЦИОМ: против строительства Томинского ГОКа – 73 % граждан Челябинска! Создается впечатление, что ЗАО «РМК» руководит правительством Челябинской области».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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