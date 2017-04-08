«Они сидят на своих местах, пока это нужно офшорникам»: зачем южноуральские чиновники подрывают доверие к власти?

Публикации за 08.04.17

В администрации Томинского сельского поселения прошли публичные слушания по вопросам генерального плана пяти поселков. Власти Сосновского района обещали, что все собравшиеся на слушания получат право голоса. Обещания не сдержали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания проходили в кабинете главы Томинского поселения, куда по определению нельзя вместить не только всех желающих, но и те 57 человек, которые смогли прорваться через паспортный контроль: пускали только при наличии регистрации в поселении либо по документам, подтверждающим владение собственностью. В целом, на слушаниях присутствовало менее 5% населения Томино – большую часть пришедших на слушания оставили «за дверью».

Представленный генплан томинцев разочаровал, несмотря на посулы разработать схему водоотведения и возвести новые детсады: «Людей в Томинском и окрестностях волнует прежде всего соседство с ненавистным ГОКом, а не перспектива получить через N-ное количество лет детский садик где-нибудь в поселке Полина или пресловутую дорогу к кладбищу. Понятно, что если начнется эксплуатация двух гигантских карьеров на этих землях, то ни садики, ни школы могут попросту не понадобиться, жители предпочтут покинуть насиженные места, – отмечает «Накануне.ru» и цитирует участников слушаний: «Если ГОК заработает, будет у нас в скважинах вода? Ответьте! Не можете? Тогда что говорить понапрасну?» «У нас сейчас тариф на воду 11 руб. за куб, в Челябинске (генплан предусматривает альтернативное водоснабжение томинцев из Челябинска или Еманжелинска) – больше 20! Оно нам нужно, такая вода, как я за нее платить буду?!»

Зато пообещали, наконец, отремонтировать дорогу до кладбища.

Слушания закончились, по сути, ничем: в генплан внесено около 9,5 тысяч письменных поправок и уточнений. В течение недели документ должны доработать с учетом замечаний и снова вынести на публичное обсуждение.

«Ещё раз самые оптимистично настроенные люди убедились, что власть в Сосновском районе и в целом в Челябинской области полностью подмята офшорниками, – заявили по итогам слушаний активисты общественного движения «СтопГок». – Сегодня в Томинском собрались люди со всей нашей округи: практически из всех поселений Сосновского района, коркинцы, первомайцы и челябинцы. Жителей других поселений охранники РМК не пропустили даже на крыльцо. Полицейские трусливо прятались за спинами ЧОПвцев, за людей не заступались. Зрелище позорное, конечно. И, тем не менее, самое главное-люди не уступили и уступать свою Землю не собираются».

«Понятное дело, генеральный план должен быть у каждого города, поселка, поселения. Но в данном случае по проекту генплана Томинского поселения есть два основных момента: сейчас единственная цель его разработки и утверждения – это легализация проекта Томинского ГОКа. Не случайно, именно РМК профинансировало его разработку (хотя должно это делать за счет бюджета). Поэтому сейчас этот генплан нужен, по большому счету, только горе-обогатителям и только для начала реализации проекта. Однако этот проект совершенно точно не соответствует представлениям большинства жителей Челябинской агломерации о путях устойчивого развития этой части пригорода и уж совершенно точно не соответствует даже заявлениям губернатора Челябинской области Дубровского об обязательном отказе от размещения наземного хвостохранилища. Поэтому мы и высказываемся против утверждения предложенного проекта генплана Томинского поселения, – говорит активист движения Василий Московец. – «Губернатор», «районный глава», «законодательное собрание» и «полиция»– в наших реалиях – пустой звук. Сидят на своих местах постольку, поскольку это пока нужно офшорникам».

Эксперты отмечают, что топорные попытки протолкнуть проект строительства ГОКа при активном сопротивлении населения подрывает доверие к власти. Что довольно опасно в области, уже входящей, по мнению политологов, в зону риска в рейтинге по степени проблемности субъектов РФ для президентских выборов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.04.17

08-09 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. / Люди ели друг друга не от голода: ученые посчитали калорийность человеческого мяса. / Злоумышленники пытались вывезти из Челябинской области контрабандный лес. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»