Они не проголосуют за Путина: власти Челябинской области толкают регион в группу риска

Публикации за 28.03.17

Очередной рейтинг по степени проблемности субъектов РФ для президентских выборов обсуждается в экспертной среде. Челябинская область вошла в число наиболее проблемных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день Южный Урал находится в десятке регионов, в которых Владимир Путин может получить наименьшее число голосов в ходе президентских выборов 2018 года. Об этом заявляют политологи. И их правоту подтверждают последние события: южноуральцы явно разочаровались в главе государства.

Об этом может свидетельствовать митинг, собранный в Челябинске минувшим воскресеньем штабом Алексея Навального. Давно уже несистемная оппозиция, приглашающая на акцию протеста, не получившую разрешения на проведение, не встречала такой массовой поддержки.

«Благодарить» за это администрация президента может власти Южного Урала, причем как региональные, так и муниципальные. Так, продолжает активно развиваться движение южноуральцев, выступающих против строительства в Сосновском районе Томинского горно-обогатительного комбината. Если раньше это был протест, в основном, жителей областного центра, то теперь все громче выступают и жители Сосновского района, осознав мощную поддержку челябинцев.

При этом власти региона, заявив первоначально о необходимости учесть мнение жителей по столь важному вопросу, впоследствии продолжили продавливать идеи строительства. А губернатор Челябинской области Борис Дубровский фактически одновременно заявляет о необходимости пересмотра нормативов загрязнения воздуха в сторону уменьшения и уверяет в необходимости строительства комбината, не скрывающего, что нагрузка на экологию с началом его работы существенно увеличится.

Между тем, власти Челябинска активизируют усилия не по решению проблем с загрязнением воздуха, а по изменению экологического имиджа города, намекая, что все дело в неких «информационных вбросах» на тему неважного качества воздуха в областном центре.

В итоге южноуральцы, наслушавшись столь противоречивых заявлений просто перестают властям верить. А видя, как обращения на имя президента спускаются для ответа местным же властям, не испытывают уже надежд и на действующего главу государства.

Не может похвастаться регион и экономическими достижениями. На фоне роста общероссийского индекса промышленного производства третий квартал подряд в Верхнем Уфалее закрывается градообразующее предприятие, и 2 тысячи человек выставляются на улицу. При этом разрекламированный областным правительством статус ТОСЭР позволит организовать в городе около 700 рабочих мест. Для остальных власти пытаются найти работу за пределами города и даже региона.

Зазвучали и первые тревожные звоночки на местных выборах. И если депутаты Копейска выбрали со второй попытки «правильного» с точки зрения администрации губернатора мэра, то, к примеру, выборы в двух небольших сельских поселениях области стали неприятным сюрпризом. В одном депутаты проголосовали за изначально «техническую» кандидатуру, но хотя бы члена «Единой России». А в другом на прямых выборах и вовсе отдали предпочтение представительнице ЛДПР, предвыборная кампания которой проходила, мягко говоря, без огонька.

«Нынешний губернатор Челябинской области высокой эффективности не демонстрирует, – отмечает политолог Константин Калачев. – А отношение к действующему губернатору может повлиять на отношение к президенту. Кто «снял» Михаила Юревича? Путин. Кто поставил на его место Бориса Дубровского. Путин. О консолидации элит в регионе тоже говорить сложно. Челябинская область всегда была разделена».

При этом есть что предъявить южноуральцам и федеральным властям. «В области всегда были деньги – это развитый промышленный регион, напоминает политолог. Но посмотрим на Екатеринбург. Там уровень жизни существенно выше. А на Южном Урале люди достаточно продвинутые. И у них есть основания думать, что федеральные власти могли уделять региону больше внимания».

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С другой стороны, выборы в Челябинской области проходят достаточно демократично, и в случае «неправильного» результата подправить его будет очень сложно. Наконец, не стоит забывать о менталитете южноуральцев. Как и в Сибири, здесь живут очень свободолюбивые люди, которые в состоянии высказать свои претензии центру.

Еще один нюанс – возможность протестного голосования. «Все же прекрасно понимают, что Путин станет президентом, – отмечает господин Калачев. – То есть, нет никакой опасности, что если кто-то проголосует не за Путина, главой государства станет Богданов (Андрей, лидер Коммунистической партии социальной справедливости, до этого – один из учредителей партии «Правое дело» и лидер Демократической партии России. – прим НД). Или Жириновский, или Зюганов. То есть бояться нечего. Поэтому, особенно если на людей будет оказываться давление с целью того, чтобы они пришли и проголосовали, избиратели придут на участок и вытащат фигу в кармане. И они будут голосовать не против Путина. А за справедливость. За улучшение качества своей жизни».

Челябинск, Виктор Елисеев

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