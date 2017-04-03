Стачка дальнобойщиков продолжается, участники заявляют о провокациях чиновников (ВИДЕО)

Публикации за 03.04.17

Южноуральские дальнобойщики продолжают забастовку. Их поддерживают другие жители региона.

Как уже сообщал «Новый День», всероссийская бессрочная стачка началась 27 марта. На следующий день челябинские дальнобойщики начали подготовку к долгосрочному пикету на участке трассы Курган – Троицк. 1 апреля согласованная акция протеста стартовала.

По словам координатора Объединения перевозчиков России Сергея Малевского, в субботу к месту пикета в 3 километрах от поселка Октябрьский на трассе Курган – Троицк собралось более 100 фур. Сегодня, 3 апреля, их около 70, однако участники акции продолжают прибывать.

Дальнобойщики продолжают настаивать на выполнении всех требований, выдвинутых на митинге 27 марта:

1. Полная отмена системы «Платон» или ее сохранение только для транзитных иностранных перевозчиков.

2. Отмена транспортного налога (поскольку перевозчики уже платят налог – акциз в плате за топливо).

3. Строительство адекватной инфраструктуры для отдыха водителей на трассах, особенно в Сибири.

4. Корректировка норм в сфере регулирования и контроля весогабаритных параметров транспортных средств (ТС).

5. Предоставление перевозчикам обоснования расчетов акциза на топливо.

6. Отставка правительства и выражение недоверия президенту, как гаранту конституционных прав граждан, повсеместное нарушение которых приобрело за последнее время устрашающий масштаб.

«Есть поддержка и со стороны проезжающих дальнобойщиков, – рассказывает Сергей Малевский. – Не только южноуральцев. Нас поддерживают водители из других регионов и даже стран СНГ». В доказательство его слов проезжающие по трассе грузовики и легковушки приветственно сигналят, проезжая мимо пикета, растянувшегося на сотни метров по обе стороны трассы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=VERkrzWQ0L8&rel=0">Video</a> Жители окрестных городов и сел помогают бастующим кто чем может

В стане пикетирующих соблюдается строгий порядок. По словам организатора, на территории стачечного лагеря действует «сухой закон». Возможные провокации пресекаются быстро и четко. По всей видимости, и дисциплинированность участников стачки по всей России, и поддержка жителей, оказавшаяся неожиданностью даже для самих дальнобойщиков, пришлась не по душе властям, и уже предпринимаются попытки либо дискредитировать бастующих (по традиции, записывая их в состав «пятой колонны»), либо имитировать переговорный процесс. Так, в российском правительстве заявили о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с представителями дальнобойщиков.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Po6mi2myLvc&rel=0">Video</a> Медведев встречался с проходимцами, не имеющими отношения к забастовщикам

Однако, чувствуя настроение вышедших на дорогу перевозчиков, власти начинают давать слабину. По словам Сергей Малевского, в Дагестане и Центральной России правительство уже вынуждено идти на переговоры с бастующими.

Пикет в Челябинской области продлится до 5 апреля. О своих планах организаторы стачки пока предпочитают не распространяться, ограничиваясь лишь констатацией, что определенное видение дальнейших действий у забастовщиков есть. Ясно только одно: перевозчики не намерены прекращать забастовку раньше, чем будут выполнены все их требования. «Иначе бы не было смысла ее начинать», – подводит черту Сергей

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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