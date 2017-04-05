Южноуральские дальнобойщики: Нас выдавливают с дороги, отжимают бизнес, а чиновники игнорируют

Публикации за 05.04.17

Водители большегрузов решили продолжить акцию протеста на трассе под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня участники пикета на автодороге Восточный обход Челябинска уведомили власти о продолжении пикета. Об этом сообщил координатор Союза перевозчиков России Сергей Малевский.

На смену пятидневному акции протеста, проходившей с 1 по 5 апреля, придет 10-дневный пикет: с 7 по 17 апреля.

«Завтра у нас будет своеобразный выходной, – рассказал представитель профсоюза. – Всю агитацию мы на день снимем, оставим только флаг нашей организации. А с 7 апреля возобновляем акцию протеста. К нам присоединятся еще ребята». Сергей Малевский отметил, что не ожидает жесткой реакции на продолжение стоянки со стороны полиции. «Движение мы не перекрываем, сохраняем дисциплину. Не думаю, что нас будут «давить», – заявил он.

По словам организатора пикета, перевозчики пока дождались лишь внимания СМИ: ни один из местных чиновников к ним не приезжал. Вместе с тем, координатор СПР и не думает, что власти региона в состоянии хоть как-то изменить ситуацию.

Сворачивать акцию протеста дальнобойщики не намерены. «Мы прекрасно понимаем, что если не добьемся своего – останемся без работы, – рассказал Сергей Малевский. – Нас выдавливают с дорог, банально отжимают бизнес. Недавно один водитель рассказал, что ехал из Екатеринбурга в Челябинск. На трассе его остановил сотрудник ГИБДД, начал проверять: где маршрутный лист, где медицинское освидетельствование? Какой маршрутный лист? Он – частник! В результате оштрафовал на 500 рублей. Он заплатил 250 рублей. Его вызывают в ГИБДД и за то же самое штрафуют два раза по 3 тысячи рублей. А хозяйку, на которую записана машина, – раза по 30 тысяч. Съездил в Екатеринбург: заработал 10 тысяч рублей, штрафов заплатил на 66 тысяч».

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Напомним, всероссийская бессрочная стачка водителей большегрузов началась 27 марта. Участники забастовки настаивают на выполнении шести требований:

1. Полная отмена системы «Платон» или ее сохранение только для транзитных иностранных перевозчиков.

2. Отмена транспортного налога (поскольку перевозчики уже платят налог – акциз в плате за топливо).

3. Строительство адекватной инфраструктуры для отдыха водителей на трассах, особенно в Сибири.

4. Корректировка норм в сфере регулирования и контроля весогабаритных параметров транспортных средств (ТС).

5. Предоставление перевозчикам обоснования расчетов акциза на топливо.

6. Отставка правительства и выражение недоверия президенту, как гаранту конституционных прав граждан, повсеместное нарушение которых приобрело за последнее время устрашающий масштаб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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