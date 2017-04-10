Быстрый и мертвый: челябинские школьники бросаются под авто, чтобы не проиграть (ВИДЕО)

Публикации за 10.04.17

В Челябинске два подростка едва не погибли, перебегая дорогу перед близко идущим транспортом.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожный инцидент произошел в минувшую субботу около 17 часов на улице Аральской. Двое мальчишек, прячась за стоящими на обочине машинами, один за другим резко выбежали на дорогу, едва не угодив под колеса легковушек.

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Проделанный школьниками трюк шокировал автомобилистов. Один из очевидцев снял происшествие на камеру видеорегистратора, заявив, что дети стали заложниками смертельной игры «беги или умри», цель которой пробежать на запрещенный сигнал светофора перед приближающимся транспортом. «Сначала показалось, что это просто халатность – «мелочи», но позже присмотрелся, и заметил, что они специально это сделали. Сначала пробежал тот, который постарше, и стоит смотрит, когда второй побежит, – прокомментировал ситуацию автолюбитель. – Второму сильно повезло, что Ниссан ехал не быстро и успел чутка увернуть. Иначе даже при малейшем ударе все могло бы закончиться печально».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Vt776H4zd4U&rel=0">Video</a> В ГИБДД Челябинска прокомментировать безрассудный поступок школьников пока затрудняются.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе дорожной полиции, была ли это опасная игра или банальное нарушение правил дорожного движения, будет установлено в ходе проверки. До сих фактов этой смертельно опасной игры в городе не фиксировалось.

Полицейские намерены продолжить работу по профилактике дорожных правонарушений в образовательных учреждениях, донести информацию до родителей учащихся. «В ходе воспитательной работы внимание подростков будет обращено на тяжесть последствий ДТП, а не на распространенную в интернете игру, дабы не заинтересовать ею других школьников», – добавили в ведомстве.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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