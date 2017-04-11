Мэра Каслей отправили в отставку

Публикации за 11.04.17

Глава Каслей Юрий Скулыбердин покинул пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня совет депутатов принял отставку скандального мэра. За увольнение градоначальника проголосовали 12 депутатов, двое выступили против. Исполняющим обязанности главы назначен первый вице-мэр Дмитрий Дерябин.

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Напомним, неофициальной причиной ухода Скулыбердина стал затяжной конфликт чиновника с администрацией района, изрядно поднадоевший региональным властям.

По некоторым данным, заявление об увольнение было написано после настоятельных рекомендаций из областного правительства.

Кроме того, градоначальника неоднократно обвиняли в задержке ввода в эксплуатацию местной фильтровальной станции.

Отметим, вопрос о сложении полномочий мэра депутаты рассматривали еще на прошлой неделе. Однако тогда народные избранники встали на его защиту. При этом сам Скулыбердин на заседание не явился.

Челябинск, Юлия Димова

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