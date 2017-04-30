То время, когда лучше не работать. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 7 мая 2017

Публикации за 30.04.17

В первую неделю мая Солнце будет находиться в знаке Тельца, Меркурий в знаке Овна (с 3 мая он вернётся к прямому движению вместо обратного).

Венера в этот период тоже будет гостить у Овна, а Марс останется у Близнецов. Солнце в Тельце продолжает поддерживать упорство и работоспособность, люди в этот период сосредоточены на достижении важных для них целей, имеющих материальное выражение или очевидную ценность. Работа часто идёт медленно, зато делается с большей, чем обычно, тщательностью. Люди невозмутимы, сосредоточенны, не отвлекаются на второстепенные детали.

Меркурий в Овне побуждает к импульсивным поступкам и необязательной активности. Люди нетерпеливы, им трудно сосредоточиться, они склонны к работе, которую можно сделать быстро – всю за один раз. В этот период люди отличаются повышенной конфликтностью и склонностью к спорам, причём, по пустякам – они погружаются во второстепенный вопрос и выясняют между собой отношения, вместо того чтобы решать полезную задачу.

Венера в Овне всё так же эмоциональна, страстна и поверхностна. Она претендует на особое к ней отношение, при этом, не желая относиться к другим соответственно. Склонна к грубости, и обидчива, когда подозревает грубость к себе. В финансовой деятельности в этот период людям требуется сдержанность, так как они будут в значительной степени легкомысленны в поступках, и вполне могут допустить необоснованные траты. Марс в Близнецах побуждает к поверхностной активности, которая не предполагает масштаба и глубины. Это период бурной деятельности, от которой, правда, пользы немного – во всяком случае, потраченная на суету энергия во много раз превышает ту, которой было бы достаточно для решения задачи. Люди в этот период общительны, но неглубоки, не вникают в детали, и работу делают тоже лишь «в общем и целом», то есть, фактически, не доводят дело до конца.

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Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая будет формироваться большей частью напряжёнными аспектами Сатурна с Меркурием и Ураном, Юпитера с Нептуном и Венерой, а также Солнца с Марсом. Благоприятным будет влияние аспектов Сатурна с Венерой и Солнца с Нептуном. Ситуация не очень подходит для успешной работы. Для основной работы прогноз полностью негативный. Следует воздержаться от решения важных вопросов и обращения к руководству или влиятельным людям. В прогнозе по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности опасения вызывает 3 мая. Кроме того, не рекомендуется что-либо предпринимать в выходные, 6 – 7 мая. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами периодически будут возникать трудности, но Овнам имеет смысл заниматься этим направлением, так как у него положительная перспектива на май. На это указывает гармоничный аспект Сатурна с Венерой, предполагающий успешную работу с партнёрами и возникновение новых деловых отношений. При этом от Овнов потребуется сосредоточенность и повышенное внимание к формальным моментам в работе. Кроме того, этот аспект положительно влияет на финансовое состояние дел, но в данном случае это касается большей частью личных финансов. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период негативный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин благоприятен прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. При этом 4 и 7 мая в работе возможны некоторые трудности. В выходные не рекомендуется начинать новое дело. Для всей остальной деятельности гороскоп даёт негативный прогноз: в основной работе, в финансовой сфере и при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами ожидаются проблемы. В первую неделю мая в гороскопе наблюдается скопление напряжённых аспектов Венеры, Меркурия, Урана и Юпитера, поэтому период не подходит для значительной деловой активности: будут возникать и внешние препятствия, и внутренние проблемы, а также ухудшатся отношения с коллегами и партнёрами. Не рекомендуется обсуждать важные вопросы, обращаться к руководству или использовать связи с влиятельными людьми. Нежелательно проявлять деловую активность, инициативу и принимать на себя ответственность. Лучше сэкономить силы для более благоприятного периода. В целом, в этот период следует ограничить число контактов с окружающими, не заниматься работой, подразумевающей интенсивное общение. Также это не подходящий период для серьёзной умственной деятельности. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, за исключением 3 и 7 мая.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сложится из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем и Плутона с Луной. Напряжённым будет аспект Сатурна с Марсом и, кроме того, соединение Плутона с Нептуном может создать внешние препятствия для серьёзных изменений в жизни и работе, хотя и благоприятен для внутренних изменений. Иначе говоря, идеям, возникающим в голове у Тельцов, не найдётся применения из-за неподходящих внешних условий. Гороскоп даёт относительно позитивный прогноз для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты указывают на возможность укрепления партнёрских отношений и благоприятное стечение обстоятельств в работе. Подходящий период для решения организационных вопросов, хозяйственных дел, обновление производства. При этом инициативу следует отдать коллегам: в случае расхождения взглядов рекомендуется отдать предпочтение их точке зрения. Самостоятельная деятельность не рекомендуется. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на всю неделю отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин прогноз по работе в основном положительный. Но при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами рекомендуется ограничиться разовой сделкой, так как перспектива этих отношений на весь май характеризуется негативно. Также не рекомендуется отправляться в командировку, особенно в выходные 6 – 7 мая. Благоприятен прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и решению финансовых вопросов. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже можно считать успешным, поскольку трудности окажутся незначительными и легко преодолимыми. В течение всей недели благоприятен прогноз, как для коллективной, так и для одиночной деятельности. Тельцы могут успешно проявить инициативу и продемонстрировать свои лидерские качества. При этом не рекомендуется заниматься проектами, требующими значительного финансирования и рассчитанными на длительный период (вообще, финансовые решения следует принимать только на ближайшую перспективу – в пределах недели). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение на весь период благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Марсом и Венеры с Луной и Солнцем. Негативное влияние окажут напряжённые аспекты Плутона с Венерой и Солнца с Марсом. В профессиональном плане гороскоп большей частью благоприятный – только отношения с далёкими деловыми партнёрами на этот период характеризуются негативно (однако отказываться от них полностью не следует, так как следующие периоды гороскоп оценивает лучше). Не рекомендуются командировки. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности, который, вдобавок, хорошо сочетается с положительным прогнозом по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные Юпитер и Марс будут помогать Близнецам успешно развивать деловую активность в этом направлении. Благоприятный период для заключения договора, соглашения. При этом желательно иметь в виду, что в последние дни месяца ситуация ухудшится, поэтому всю работу к этому моменту лучше закончить. Выполнение основных профессиональных обязанностей оценивается в целом положительно, хотя небольшие трудности будут периодически возникать. На весь период рекомендуется коллективная работа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни скорей неблагоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин прогноз на неделю неблагоприятный. Астрологический фон сформируется из напряжённых аспектов Урана, Сатурна, Венеры, и кроме того, негативную, в основном, роль сыграют соединения Венеры с Ураном и Меркурием. Прогноз по основной профессиональной деятельности, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов на всю неделю негативный. Прогноз по работе с далёкими партнёрами – негативный по преимуществу (особенно не рекомендуется что-либо делать в выходные 6 – 7 мая, в том числе отправляться в командировку). При этом, исходя из прогноза на весь месяц, Близнецам рекомендуется прилагать свои усилия к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (но только не в промежуток 1 – 3 мая), а в остальной деятельности рассчитывать только на разовые успешные операции, а не на долгосрочные проекты. В течение недели рекомендуется прилагать минимально необходимые усилия, и не браться ни за какую самостоятельную, ответственную работу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни в течение рабочей недели характеризуются как благоприятные, а на выходные, 6 – 7 мая, оцениваются негативно. Прогноз по материальному положению точно такой же.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Венерой и Марсом, а также Солнца с Ураном и Нептуном. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Солнца с Венерой, Марсом и Юпитером, а также Нептуна с Юпитером. В плане профессиональной деятельности гороскоп не очень удачный. Отрицательно оцениваются перспективы выполнения основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Не рекомендуются командировки. Но при этом желательно учитывать, что работа с далёкими партнёрами в течение остального месяца оценивается преимущественно положительно. То же самое можно сказать об основной работе – со второй половины мая. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет успешным, кроме выходных 6 – 7 мая. Такой же прогноз гороскоп даёт для финансовой деятельности. На всю неделю рекомендуется коллективная работа: одиночная деятельность характеризуется однозначно негативно. Под влиянием Нептуна, у Раков может появиться блестящая идея, однако не следует приниматься за её осуществление немедленно: на этой неделе лучше ограничиться её проработкой, планированием. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме выходных. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни тоже благоприятные, за исключением выходных. Материальное положение благополучное, опять же, не считая выходных.

У Раков-женщин астрологическая ситуация в основном неблагоприятна для работы. Главную роль на этой неделе будут играть напряжённые аспекты Солнца, которые создадут внешние помехи почти для всей деятельности. Прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами на всю неделю отрицательный. Положительно характеризуется только финансовая деятельность. Не рекомендуется проявлять активность и инициативу, не следует начинать новое дело и принимать на себя ответственность. Следует исходить из того, что ситуация начнёт исправляться только со второй половины мая. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом поможет Ракам проявить упорство в работе, сконцентрировавшись на важных вопросах и достичь положительного результата. При этом рекомендуется обратить особое внимание на соблюдение формальностей: лучше, если всё будет правильно оформлено и задокументировано. Особенно это важно, если речь пойдёт о заключении неких деловых соглашений (не говоря об официальном заключении договоров). Но для практических шагов (в этом случае) неделя не подходит. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин в астрологическом фоне на первую неделю мая главную роль будут играть напряжённые аспекты Марса с Венерой и Меркурием, Юпитера с Нептуном и Солнца с Плутоном. Гармоничные аспекты Венеры с Сатурном и Солнца с Нептуном окажутся второстепенными и будут влиять ограниченно. На эту неделю гороскоп даёт положительный прогноз только по финансовой деятельности. Для всего остального благоприятными будут только дни в конце рабочей недели, 4 и 5 мая. При этом, именно на эти дни гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной деятельности. То есть Львам нужно будет принимать решение и действовать самостоятельно. На остальное время рекомендуется коллективная работа без проявления инициативы. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном указывает, что собственные представления и планы Львов в этот период не получат возможности для реализации: скорей всего, они будут нереалистичны, хотя также вероятно и неблагоприятное вмешательство внешних событий. В обоих случаях следует беречь ресурсы, прежде всего, финансовые. Не исключена возможность обмана от посторонних. Неподходящее время для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими, кроме выходных, благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением воскресенья, 7 мая.

У Львов-женщин в гороскопе преобладают гармоничные аспекты, поэтому прогноз на неделю почти полностью позитивный. Одинаково положительно оцениваются выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Но следует иметь в виду, что дальше – до третьей декады – прогноз по этой деятельности будет негативным. Поэтому желательно не приниматься за длительную работу, не заключать долговременных соглашений. В работе с финансами 3 мая следует проявить осторожность. В этот день, под влиянием Нептуна, Львы могут взяться за осуществление нереалистичной идеи. Кроме того, не следует принимать финансового решения в воскресенье, 7 мая (а лучше, вообще никаких важных решений): судя по гороскопу, Львы попытаются использовать свои полномочия для укрепления своего положения, и это у них не получится. Не рекомендуется что-либо предпринимать для продвижения в карьере. На всю неделю положительно оценивается и коллективная, и одиночная работа: Львы будут иметь возможность проявить и свои лидерские качества, и свои способности. Гармоничные аспекты Урана и Юпитера помогут осуществить проекты, требующие непродолжительного времени работы, в этом случае Львы сумеют существенно продвинуться вперёд. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме пятницы и выходных. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 3 и 7 мая.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Юпитером и Венерой, Солнца с Нептуном, а также Меркурия. Негативно повлияют на Дев напряжённые аспекты Марса с Венерой и Солнцем и Юпитера с Нептуном. В целом, в профессиональном плане гороскоп благоприятный, хотя в основной работе первая половина недели, до 4 мая, ожидается трудной. Кроме того, в пятницу и выходные не рекомендуется сотрудничать с далёкими деловыми партнёрами (в том числе, отправляться в командировку). Также в выходные, 6 – 7 мая, не следует заниматься финансовыми вопросами. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. До пятницы гороскоп даёт одинаково благоприятный прогноз для работы в коллективе и в одиночку, а на пятницу и выходные он для обоих случаев негативный. В течение рабочей недели сложатся благоприятные условия для установления новых деловых связей, получения и обработки информации, интеллектуальной работы, заключения договоров. Возможна очень успешная сделка с далёкими партнёрами – но только разовая (дальше прогноз отрицательный). Лучше уделить внимание местным партнёрам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением воскресенья. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме выходных. Материальное положение благополучное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, правда, никаких существенных результатов не предвидится. А с учётом перспективы лучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя в этой деятельности 3 – 4 и 7 мая возникнут сложности. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в течение рабочей недели будет успешным, а на выходные прогноз негативный. Не рекомендуется отправляться в командировку. В основной работе на этой неделе ожидаются трудности. Гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной и одиночной деятельности, но преимущество отдаёт одиночной. Девы могут проявить инициативу и продемонстрировать свои деловые качества. При этом прогноз для продвижения в карьере на этот период отрицательный. В течение недели гармоничные аспекты Солнца, Марса и Нептуна будут обеспечивать Дев большим количеством энергии, и поддерживать их в состоянии бодрости. Вероятно, у них возникнет некий перспективный план – в этом случае лучше заняться его проработкой, а не пытаться его осуществить (если только он не укладывается в рамки текущей недели). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме выходных. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением воскресенья.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой и Ураном, Сатурна с Меркурием, а также Солнца с Марсом, Ураном и Нептуном. Негативным будет влияние напряжённых аспектов Солнца с Луной, Венерой, Сатурном и Юпитера с Нептуном и Ураном. Наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности, но наиболее перспективным, по гороскопу, является выполнение основной работы. Также неплохая перспектива у сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, хотя на этой неделе прогноз не самый благоприятный: в первые дни, 1 – 3 мая возможны проблемы. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами в течение рабочей недели оценивается как успешное, но на выходные, 6 – 7 мая, прогноз отрицательный. На всю неделю предпочтительна коллективная деятельность, а в выходные, возможно, придётся действовать самостоятельно и, скорей всего, это будут некие контакты с далёкими деловыми партнёрами. Нежелательно что-либо делать ради продвижения в карьере. Гармоничные аспекты Венеры и Нептуна раскроют творческий потенциал Весов и помогут им в общении, но в этот период желательна сдержанность и контроль над собой. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 1 – 3 мая напряжённые, а дальше благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение до 5 мая неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Весов-женщин астрологическая ситуация не вполне благоприятна для работы. Наилучший, и наиболее перспективный, прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но на неделе, в промежуток 4 – 5 мая, в этой деятельности ожидаются трудности. В эти дни ожидается повышенная конфликтность и неблагоприятная, в общем, обстановка. Рекомендуется не предпринимать ничего важного, не вести переговоры, а также не обращаться в официальные органы и юридические организации. При выполнении основных профессиональных обязанностей, по гороскопу, регулярно будут возникать проблемы. Финансовой деятельностью лучше самостоятельно не заниматься. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходят дни 1 – 3 мая. В течение рабочей недели предпочтение следует отдать коллективной деятельности. В выходные возможны успешные личные контакты с далёкими партнёрами. В четверг или пятницу возможен неожиданный успех, удачное стечение обстоятельств, не связанное с работой, либо непосредственно с деятельностью Весов. Но не следует на это рассчитывать и предпринимать какие-либо действия для этого. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 5 мая. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая определяется слабым воздействием напряжённого аспекта Марса с Сатурном. В практическом плане это будет означать стагнацию: в течение недели в жизни Скорпионов не будет происходить ничего существенного. С учётом этого, наилучшим можно считать прогноз по основной работе. При этом нежелательно принимать важное решение в выходные 6 – 7 мая, хотя можно заниматься планированием. С определёнными трудностями будет идти сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Работа с далёкими партнёрами оценивается негативно, и, по гороскопу, в мае у неё благоприятных перспектив нет. Финансовая деятельность, по прогнозу, будет малоуспешной – скорей всего, просто выполнение повседневных рутинных операций. Скорпионам не следует форсировать события: подобные попытки, в лучшем случае, останутся безрезультатными. Не рекомендуется действовать через влиятельных посредников, так как это только приведёт к конфликту. Лучше ограничиться минимально необходимыми действиями, всю работу выполнять коллективно, и действовать на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, хотя и относительно ровные, без резких скачков. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение неустойчивое, серьёзные финансовые решения нежелательны.

У Скорпионов-женщин астрологический фон сформируется из одних напряжённых аспектов Меркурия с Солнцем и Ураном, а также Марса с Сатурном. Также как у мужчин, это неподходящий период для расширения своей деятельности и достижения значительных результатов. Почти вся деятельность в течение рабочей недели оценивается негативно, хотя и без серьёзных провалов. При выполнении основной работы и сотрудничестве с местными и далекими деловыми партнёрами ожидаются различные трудности и помехи, из-за чего будет невозможно продвинуться в делах. Не рекомендуется начинать новый проект, лучше ограничиться планированием. Решением финансовых вопросов до пятницы лучше самостоятельно не заниматься. В целом, нежелательна никакая коллективная деятельность и, вообще, взаимодействие Скорпионов с окружающими: в этот период, под влиянием напряжённых аспектов, Скорпионы будут предрасположены к конфликтам, из-за чего могут пострадать деловые и дружеские связи. Следует держать себя в руках, а также аккуратней пользоваться предметами. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное, кроме воскресенья.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Венерой и Нептуном, а также напряжённых аспектов Солнца с Юпитером и Марса с Венерой. Наилучший прогноз на этой неделе относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Солнце создаст благоприятный внешний фон для работы, а Венера и Нептун будут способствовать конструктивному деловому общению. Но осуществление крупных долгосрочных проектов лучше отложить: обстановка благоприятствует постепенной работе в пошаговом режиме, с закреплением достигнутого результата. Прогноз для основной работы в целом благоприятный, но 4 мая и в выходные, 6 – 7 мая, возможны затруднения: вероятно, возникнут проблемы в общении с далёкими деловыми партнёрами. Тем не менее, отступать не следует, так как, по гороскопу, проблемы будут решены и затем наступит период довольно успешной совместной деятельности. Финансами самостоятельно лучше не заниматься: подходящий период наступит на следующей неделе. На этой неделе от Стрельцов потребуется личная активность и инициатива. Коллективная деятельность оценивается отрицательно. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном неблагоприятный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Неплохо оценивается также и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. При этом желательно учесть, что на следующей неделе и там, и там ожидается провал или существенные трудности, которые, впрочем, в течение нескольких дней будут преодолены, и дальше работа наладится. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными деловыми партнёрами период не подходит. Все важные дела лучше перенести на вторую половину месяца. Нежелательно обращаться в официальные органы и решать юридические вопросы. Коллективная деятельность на этой неделе оценивается отрицательно, а одиночная – положительно. Стрельцам рекомендуется проявить инициативу и в нужный момент взять ответственность на себя. Под влиянием соединения Сатурна с Солнцем Стрельцы могут оказаться в ситуации, когда правильное решение ведёт к напряжённым отношениям с окружающими. С одной стороны, это означает конфликт, с другой – увеличение самостоятельности. Аспект не поддаётся однозначной интерпретации, так как оценка зависит от внутренних установок самих Стрельцов. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Меркурия, Венеры, Нептуна и Плутона, а также из напряжённых аспектов Юпитера с Солнцем и Сатурном, Урана с Сатурном и Меркурия с Луной. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности и взаимодействия с далёкими партнёрами период не подходит. Положительное влияние Меркурия будет способствовать получению необходимой информации, установлению новых связей, повышению интеллектуального уровня и достижению успехов в деятельности, требующей значительных интеллектуальных усилий. В связи с этим, возможно открытие новой перспективы. На это же указывают гармоничные аспекты Нептуна и Венеры: от Козерогов ожидается активное использование творческих способностей и интенсивное общение с окружающими, причём, не обязательно по вопросам, связанным с работой. Решение может находиться в другой сфере. В текущей ситуации Козерогам следует больше доверять себе, своей интуиции: обстоятельства складываются в их пользу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений преимущественно отрицательный. Материальное положение благополучное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже в основном положительный. Решением финансовых вопросов на этой неделе лучше не заниматься, а также не рекомендуется взаимодействовать с далёкими деловыми партнёрами. Если всё же возникнет такая необходимость, то этими делами лучше заниматься 4 – 5 мая (четверг-пятница). При этом Козероги могут проявить инициативу и продемонстрировать лидерские качества в коллективной работе. Однако это должна быть разовая непродолжительная операция: период не подходит для начала крупного долгосрочного проекта. В течение недели Козероги могут попытаться продвинуться в карьере, но это не должно быть связано с конкретной работой, выполнением профессиональных обязанностей. Возможно, на это сработает некое удачное обстоятельство. Кроме того, Козероги в этот период будут находиться под влиянием гармоничного аспекта Солнца и Нептуна, которые создадут благоприятные внешние условия, а также усилят интуицию Козерогов, из-за чего они сумеют увидеть то, чего не видят другие. Ситуация в доме, отношения с близкими до 4 мая напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неустойчивое, в основном, неудовлетворительное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на первую неделю мая сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем и Нептуном, Солнца с Марсом и Нептуном, а также напряжённых аспектов Венеры с Меркурием и Юпитером. Кроме того, на Водолеев будет негативно влиять соединение Плутона и Сатурна, при котором они могут столкнуться с тяжелыми обстоятельствами или обязанностями, что потребует дополнительных затрат сил без гарантии положительного результата. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, однако вся деятельность в этом направлении должна быть завершена в течение этой же недели, так как дальше прогноз неудовлетворительный. Финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами на весь период характеризуются негативно. От этой работы Водолеям лучше отстраниться. Кроме того, гороскоп даёт отрицательный прогноз по коллективной деятельности, и положительный – по одиночной. Соответственно Водолеи не смогут рассчитывать на помощь коллег, и сами не сумеют им помочь. Гармоничный аспект Нептуна с Меркурием указывает на интенсивную интеллектуальную деятельность и применение творческих способностей в этом периоде, однако, судя по гороскопу, в практической деятельности это не проявится. Возможно, здесь имеется в виду планирование, подготовительная работа. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, кроме воскресенья, 6 мая. Материальное положение благополучное, хотя 5 и 6 мая возможны небольшие проблемы.

У Водолеев-женщин ситуация в профессиональном плане невыразительная. Скорей всего, ничего, кроме рутинной работы, не будет. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, но при этом не следует начинать долгосрочный совместный проект (прогноз положительный только на эту неделю). Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 3 – 5 мая. Прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, в общем, положительный, хотя, как сказано, особых результатов ожидать не следует. В течение рабочей недели Водолеям рекомендуется проявлять самостоятельность, инициативу, при этом прогноз по коллективной деятельности отрицательный (кроме пятницы). Под положительным воздействием Солнца в аспекте с Нептуном, Водолеи смогут воспользоваться своей усилившейся интуицией и лучше других оценить сложившуюся ситуацию. Однако не следует пытаться использовать эту возможность для продвижения в карьере: гороскоп предсказывает неудачу. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений неблагоприятные. Материальное положение неустойчивое, хотя и без резких колебаний.

Рыбы

У Рыб-мужчин в астрологическом фоне первой недели мая главную роль будут играть напряжённые аспекты Венеры с Сатурном и Ураном, а также аспект Солнца с Плутоном. Кроме того, соединение Солнца и Нептуном пробудит творческую фантазию Рыб, но это могут быть непродуктивные идеи, уводящие в сторону, поэтому тут понадобится осторожность. В работе Рыбам следует отдать предпочтение сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, как наиболее перспективному виду деятельности. Также у них неплохой прогноз по основной работе, хотя в обоих случаях не рекомендуется заниматься делами в выходные (по крайней мере, принимать важные решения). При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов успеха можно достичь только в пятницу, 5 мая. На остальные дни прогноз отрицательный. В целом, астрологический фон не располагает к значительной активности, и, если нет особой необходимости, Рыбам лучше поберечь силы. Внезапно открывшаяся блестящая перспектива должна вызвать настороженность: чтобы не попасть на крючок, на этой неделе не следует предпринимать ничего серьёзного. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Рыб-женщин на эту неделю гороскоп даёт положительный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Однако в пятницу, 5 мая, не следует предпринимать решительных шагов и, вообще, как-либо резко менять ситуацию: возможен конфликт с коллегами или партнёрами, который закончится не в пользу Рыб. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами в принципе положительный, но в работе регулярно будут возникать помехи, хотя и не очень важные. В основной работе проблемы (тоже небольшие) ожидаются в промежуток 3 – 4 мая. На всю рабочую неделю гороскоп даёт положительный прогноз, как для коллективной, так и для одиночной работы, при этом работа в выходные 6 – 7 мая, одинаково характеризуется отрицательно. В целом, рекомендуется спокойное отношение к делам: там, где работа идёт с трудом, не следует прилагать значительные усилия, чтобы поправить ситуацию. Лучше сосредоточиться на тех направлениях, где работа идёт успешно. В течение рабочей недели Рыбы получат неплохой шанс для продвижения в карьере. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, за исключением пятницы, 5 мая.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 30.04.17

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