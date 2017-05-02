«За сохранение животного мира»: московская полиция ополчилась на веганов

Публикации за 02.05.17

На первомайской демонстрации в Москве повязали два десятка веганов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанных обвинили в нарушении правил проведения митингов и шествий.

«По протоколу группа лиц в составе 19-и человек нарушила регламент проведения массового мероприятия КПРФ, демонстрировала веганскую символику, символику ЛГБТ и пропагандировала собственно эти идеи», – цитирует «Эхо Москвы» активиста «Левого фронта» Владимира Журавлева.

По словам участника первомайской демонстрации, он заметил, как полиция отделила от остальных участников шествия колонну веганов, и подошел, чтобы прояснить ситуацию. К тому моменту часть демонстрантов находилась уже в автозаке.

Полицейские достаточно жестко попросили активиста покинуть место задержания, что он и сделал. Однако, когда участник демонстрации попытался связаться по телефону с «ОВД-Инфо», то отправился вслед за остальными задержанными.

По словам Журавлева, веганов задежали якобы за демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества. Но активист к этому объяснению относится с недоверием. «Если кто-то и достал символику, если вообще такое было, то логичнее было задержать одного, отмечает он. – Если задерживают всех, то логичнее было задержать всех, а не половину. Задержали ровно столько, сколько влезло в автозак на сидячие места. Это не правосудие точно».

Отметим, что в одном из рапортов, составленных по итогам задержаний, веганам вменяется в вину, что они демонстрировали плакаты за сохранение животного мира, вели пропаганду вегетарианства и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Суд над задержанными, среди которых оказался и несовершеннолетний житель Челябинска, должен состояться 15 мая в Тверском суде Москвы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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