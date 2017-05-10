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Челябинск

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Публикации за 10.05.17

День Победы в Челябинске: праздничный фейерверк взорвался в толпе, горожанин умер, не дождавшись скорой (ВИДЕО)

День Победы в Челябинске: праздничный фейерверк взорвался в толпе, горожанин умер, не дождавшись скорой (ВИДЕО)

В Челябинск во время праздничного салюта снаряд повредил машину. Еще одна трагедия разыгралась на Бульваре Славы.

Как сообщили РИА в пресс-службе челябинской полиции, один из инцидентов произошел на набережной реки Миасс во время праздничного фейерверка. По данным очевидцев, примерно через пять минут после начала салюта один из зарядов долетел до земли и взорвался на мосту прямо под ногами горожан.

Находившиеся поблизости полицейские вызвали на место бригаду скорой.

Однако, как отмечают в УМВД Челябинска, медицинская помощь никому не понадобилась – залп салюта попал в припаркованный «Форд Фокус», незначительно повредив бампер иномарки.

Еще один инцидент произошел в центре южноуральской столицы днем 9 мая. Во время праздничных гуляний на Бульваре Славы 50-летний челябинец неожиданно упал на землю и начал задыхаться. Пока ехала скорая, очевидцы происшествия оказывали мужчине первую помощь, делая искусственное дыхание. Как отмечают челябинцы в соцсетях, медики ехали на вызов более 20 минут. В результате мужчина скончался. Отметим, в горздраве информацию о задержке машины скорой помощи не подтверждают. Между тем, руководитель управления администрации Наталья Горлова на прошедшем сегодня аппаратном совещании призналась, что выезд осложнялся перекрытием главных улиц города во время шествия Бессмертного полка.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящий момент по фактам случившегося проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.05.17

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