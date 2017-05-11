Челябинка, пострадавшая от взрыва праздничного салюта, написала заявление в полицию

Публикации за 11.05.17

В Челябинске появились новые подробности взрыва фейерверка в толпе. Залп салюта травмировал женщину.

Как уже сообщало РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 9 мая на набережной реки Миасс. Примерно через пять минут после начала салюта один из зарядов долетел до земли и взорвался прямо под ногами горожан. На место ЧП вызвали скорую. Согласно начальной версии, салют угодил в припаркованный возле школы ДОСААФ «Форд Фокус». По факту случившегося организована полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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По данным челябинской полиции, медицинская помощь никому не потребовалась. Однако сегодня стало известно о пострадавшей во время салюта 50-летней женщине. По предварительным данным, прежде чем повредить машину, снаряд попал в стоящую рядом челябинку. Через секунду после ЧП горожанка почувствовала резкую боль в груди. Пострадавшая вместе с толпой зрителей отбежала от места происшествия, на ходу срывая одежду, решив, что она горит. Немного успокоившись, женщина увидела на груди огромный синяк, после чего обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать ушиб. Впоследствии горожанка написала заявление в полицию о причинении ей телесных повреждений. Она считает, что могли быть еще пострадавшие.

Отметим, в УМВД по Челябинску информацию о пострадавшей во время салюта комментировать категорически отказываются.

В пресс-службе ведомства корреспонденту РИА «Новый День» сначала заявили, что факт взрыва фейерверка в толпе может установить только специальная экспертиза. А для того, чтобы подтвердить или опровергнуть факт поступления обращения от пострадавшей, потребовали назвать ее фамилию, заявив, что без этой информации установить, поступало ли заявление от пострадавшей во время фейерверка, невозможно. Позже в пресс-службе подтвердили: вчера в отдел полиции Калининского района, действительно, поступило заявление от женщины, пострадавшей во время фейерверка.

Челябинск, Юлия Димова

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