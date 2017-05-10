Благодарные потомки: в Сатке в канун Дня Победы старушку-ветерана пытались выгнать из автобуса

Публикации за 10.05.17

В Сатке водитель автобуса отказался везти участницу Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте, произошедшем 8 мая с ветераном Великой Отечественной войны, рассказали в соцсетях очевидцы.

Старушка лет 90 зашла в автобус, следовавший по маршруту Западный – ПСХ. Пенсионерка показала водителю проездной билет, однако тот заявил, что он недействителен. Тогда участница Великой Отечественной начала доставать из сумки все имеющиеся у нее документы, в том числе и удостоверение ветераны войны, поздравительные письма и открытки. Но это мужчину абсолютно не тронуло, водитель продолжал настаивать: либо оплатите проезд, либо выйдите из автобуса.

От позорного выдворения из общественного транспорта ветерана войны спасли неравнодушные пассажиры. «На проезд бабушке мы скинулись всем автобусом, – написала участница сообщества «Подслушано Сатка», ехавшая тем же рейсом. – Возмутительный случай, до сих пор неприятно. В День Победы мы надеваем георгиевские ленты, а провезти ветерана ВОВ не можем. И цена этого поступка – 20 рублей».

Очевидцы происшествия пытались сообщить о случившемся руководству транспортного предприятия, однако до автостанции так и не дозвонились.

Отметим, эта история вызвала бурное негодование пользователей соцсети.

В комментариях одна из жительниц Сатки заявила, что инцидент произошел по вине самих же чиновников, не оставивших в городе ни одного льготного автобуса ни для ветеранов, ни для многодетных семей. «Если вы видите на транспорте надпись «льготный», это значит, что вы можете ездить по проездному билету, купленному на автостанции», – добавила женщина.

Еще один вариант современной автобусной «льготы» – покупка единого социального проездного билета в управлении соцзащиты населения.

В администрации Саткинского района ничего криминального в поведении водителя, пытавшего выгнать из автобуса престарелую женщину, не усмотрели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе муниципалитета, частный перевозчик, заключивший с администрацией контракт на обслуживание данного маршрута, не имел права везти безбилетную пассажирку без проездного документа.

Напомним, при подготовке к празднованию 72-летней годовщины со Дня Победы южноуральские власти пообещали ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный проезд на междугородних автобусах в праздничные дни с 6 по 10 мая. По какой-то причине саткинские чиновники распоряжение областной власти проигнорировали.

Кроме того, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области призвали присоединиться к акции муниципальных перевозчиков. «Такое событие, как годовщина Великой Победы, не может оставить никого равнодушным», – подчеркнул министр Дмитрий Микулик. Оказывается, может.

Челябинск, Май, Юлия Димова

Челябинск, Май. Другие новости 10.05.17

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