Венера против Меркурия. Гороскоп РИА «Новый День» на 1 – 4 июня 2017

Публикации за 28.05.17

В первую неделю июня Солнце будет находиться в знаке Близнецов, Меркурий у Тельца, Венера у Овна, а Марс – сначала у Близнецов, а 4 июня перейдёт к Раку.

Солнце в Близнецах будет стимулировать умственные способности людей, в этот период часто проявляются скрытые таланты. Это благоприятный момент для интенсивной умственной деятельности – исследовательской работы, учёбы, планирования. Также в это время Солнце способствует дальним поездкам, командировкам, переговорам.

Меркурий в Тельце будет действовать в полном согласии с Солнцем, добавляя со своей стороны рациональности, вдумчивости при анализе ситуации и поиске решения. Также, в соответствие со своим предназначением, он продолжит способствовать контактам, переговорам, сделкам и заключению соглашения.

Прохождение Венеры по знаку Овна плохо сочетается с активностью Солнца и Меркурия, направленной на конструктивную деятельность. Венера в этой ситуации слишком эмоциональна и порывиста, поэтому будет часто создавать конфликты в деловых отношениях. Её настрой больше подходит для личных связей между людьми, не рассчитывающих на продолжение. В работе – в те моменты, когда проявление её качеств не замедляется корректирующим влиянием планет – людям придётся брать на себя функцию сдерживания.

Марс в Близнецах способствует деловой активности, которая требует быстрого обмена информацией и быстрых решений. В то же время, этот период не очень подходит для обсуждения острых вопросов, так как люди часто склонны отстаивать свою точку зрения из соображений престижа, для подтверждения своего статуса, а не для пользы дела. Марс в Раке побуждает людей больше интересоваться собственными делами – домом, хозяйством, семьёй и т.д. В это время люди не стремятся к новой деятельности, предпочитают не рисковать, и, вообще, всё внешнее оценивают как отвлекающее их от главного – своих проблем.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Марса с Меркурием и Венерой, Урана с Венерой. Негативно будут влиять напряжённые аспекты Солнца с Юпитером, Урана с Луной и Венеры с Сатурном. В профессиональном плане гороскоп в основном благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятен. Сотрудничество с местными и далёкими партнёрами не рекомендуется в выходные. В воскресенье нежелательно отправляться в командировку. Из-за напряжённых аспектов Юпитера, Урана и Луны, не рекомендуется в этот период начинать новое дело, а также заниматься хозяйственными и административными вопросами. Кроме того, не следует принимать серьёзных финансовых решений. Гармоничный аспект Урана с Венерой поможет установить контакты с новыми деловыми партнёрами, могут возникнуть интересные перспективы и деловые предложения. Под влиянием Меркурия Овны будут особенно успешны в ведении деловых переговоров, обсуждении проектов с коллегами и партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Основной работой не рекомендуется заниматься в выходные, 3 – 4 июня. Также на эти дни гороскоп даёт плохой прогноз по взаимодействию с местными партнёрами. Из-за напряжённых аспектов Меркурия, Венеры и Марса не рекомендуется начинать новый проект и проявлять самостоятельность. Положительно оценивается работа в коллективе на вторых ролях. Под негативным воздействием Плутона в этот период могут происходить неприятные события, скорей всего, масштабные, которые косвенно отразятся на Овнах. Период не подходит для продвижения в карьере. Нежелательно проявлять инициативу в финансовых делах, а также решать принципиальные вопросы с руководством. Возможны успешные переговоры с партнёрами, конструктивное обсуждение деталей совместной деятельности, планирование, заключение неформальных договорённостей. Не рекомендуется заниматься общественной деятельностью, принимать участие в массовых мероприятиях, а также решать имущественные вопросы. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими негативный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение в течение рабочей недели благополучное, а в выходные неудовлетворительное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сложится из гармоничного аспекта Плутона с Луной и напряжённого аспекта Меркурия с Плутоном, а также соединения Плутона с Нептуном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. В течение рабочей недели сложатся условия для успешного выполнения основной работы, но на выходные прогноз отрицательный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами на весь период характеризуется негативно. Финансовая деятельность тоже не рекомендуется. На рабочую неделю гороскоп даёт положительный прогноз по коллективной деятельности, но при этом нежелательно проявлять инициативу. Плутон в соединении с Нептуном усилит интуицию Тельцов, что поможет им заметить скрытые опасности. В этот период возможна попытка обмана со стороны окружающих. Не рекомендуется проявлять энтузиазм по поводу предложений со стороны далёких деловых партнёров. Гороскоп даёт положительный прогноз по решению имущественных, хозяйственных, административных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими до выходных благополучные, а затем напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин период полностью неблагоприятный, так как астрологический фон почти полностью сформируется из напряжённых аспектов. Негативно оцениваются и основная деятельность, и сотрудничество с деловыми партнёрами, и решение финансовых вопросов. Рекомендуется ограничить свою работу до минимума, а лучше уехать куда-нибудь подальше, например, в отпуск. Возможна успешная деятельность, не связанная с профессиональной сферой. Негативные аспекты Плутона указывают на неудачи при осуществлении значительных изменений в профессиональной сфере, либо на неблагоприятные внешние обстоятельства, которые приведут к неудаче. Также возможно получение неприятной информации. Напряжённый аспект Сатурна тоже указывает на то, что попытки преодолеть ситуацию увеличением личной активности только ухудшат положение: в этом случае его воздействие может проявиться в виде новых неожиданных препятствий. Нежелательно заниматься планированием, разработкой важных документов, принимать участие в переговорах, заключать соглашения, принимать ответственные решения. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Нептуном и Ураном, а также Марса с Сатурном и Солнцем. Негативное влияние окажет напряжённый аспект Меркурия с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп не очень благоприятен. На рабочий период он даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. На выходные прогноз по этим направлениям отрицательный. Не рекомендуется отправляться в командировку. Прогноз по финансовой деятельности и взаимодействию с местными партнёрами негативный. На весь период положительно характеризуется и одиночная, и коллективная деятельность. Рекомендуется проявлять самостоятельность только в той работе, для которой прогноз позитивный. Возможно установление новых перспективных деловых отношений, а также удачные переговоры. Желательно обратить внимание на свою интуицию, кроме того, в ходе совместной работы полезными окажутся творческие способности Близнецов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме 1 июня. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит суббота, 3 июня. Основная работа характеризуется негативно, кроме воскресенья, 4 июня. В этот день возможно удачное заключение договора, перспективного соглашения, но при этом нужно уделить особое внимания формальностям и организационным моментам. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами период полностью не подходит, все дела и вопросы лучше перенести на следующую неделю или передоверить коллегам. На весь период гороскоп положительно оценивает работу в одиночку, а для коллективной деятельности подходит только воскресенье. Через финансовую работу гармоничный аспект Сатурна с Венерой поможет Близнецам упорядочить их деятельность или упрочить своё профессиональное положение (но следует помнить, что 3 июня – опасный день, и не предпринимать решительных действий в этот момент). Возможно успешное решение деловых вопросов с руководством или влиятельными людьми. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы обустройства личной жизни благоприятные. Прогноз по материальному положению тоже благоприятный на весь период.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничного аспекта Солнца с Юпитером и напряжённого аспекта Юпитера с Ураном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Взаимодействие с местными партнёрами характеризуется положительно на рабочую неделю и отрицательно на выходные 3 – 4 июня. Решение финансовых вопросов на весь период оценивается негативно, и не рекомендуется. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности и отрицательный – по коллективной. Благодаря проявлению инициативы возможно продвижение в карьере, повышение социального или профессионального статуса. Положительно оценивается командировка, Раки смогут заключить выгодный контракт. Благотворное влияние Юпитера создаст подходящие условия для проявления личной инициативы, решения деловых вопросов с руководством, поддержки со стороны влиятельных лиц. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели благополучные, а в выходные напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, за исключением 3 июня. Материальное положение неустойчивое, в выходные возможны дополнительные траты или потери.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами не подходят выходные 3 – 4 июня. В течение рабочей недели полезно будет проявить инициативу, и, кроме того, гороскоп положительно оценивает работу в одиночку. Гармоничный аспект Урана с Марсом создаст благоприятные условия для серьёзных преобразований в профессиональной деятельности. Возможны неожиданные положительные изменения. Подходящий период для обновления техники, технологий, восстановления старых деловых связей. Раки смогут реализовать собственные идеи и планы. Благоприятное время для переговоров с партнёрами и обсуждения профессиональных вопросов с коллегами. Период не подходит для продвижения в карьере. Кроме того, следует проявлять осторожность при руководстве коллегами: возможно превышение полномочий и крупный конфликт по этой причине (причём указанное превышение может быть не только со стороны Раков, но и по отношению к ним). Нежелательны риски и эксперименты, следует учитывать возможность влияния неблагоприятных внешних факторов. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин в первую неделю июня благоприятен прогноз по всей профессиональной деятельности на рабочие дни и неблагоприятен на выходные. При этом из-за напряжённых аспектов Луны и Юпитера в этот период не рекомендуется заниматься административными и имущественными вопросами, а также Львам лучше воздержаться от немедленной реализации новых идей и планов. Судя по всему, собственные представления об этом у Львов нереалистичны, а их обсуждение с коллегами приведёт к конфликту. Желательно сосредоточиться на текущей работе: устранять недостатки, доделывать незаконченное. Гороскоп в этот период отдаёт предпочтение работе в одиночку. Подходящий период для повышения квалификации, проработки планов, приобретения нового опыта, внутреннего роста. Установление новых деловых связей также характеризуется позитивно, однако Львам не следует принимать окончательных решений, давать определённых обещаний, заключать договоры с деловыми партнёрами. Нежелательно отправляться в командировку. Также лучше не принимать участия в общественных мероприятиях. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни преимущественно положительный. Материальное положение до выходных благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Львов-женщин гороскоп на весь период даёт благоприятный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Решением финансовых вопросов не рекомендуется заниматься в выходные. Кроме того, в выходные нежелательно решать имущественные и административные вопросы. Положительно оцениваются и коллективная, и одиночная деятельность Львов в этот период. Благоприятное время для инициативы и проявления лидерских качеств. Гармоничный аспект Урана и Солнца создаст условия для творческой активности и самовыражения. Львы смогут решить некую проблему благодаря удачному стечению обстоятельств. Для продвижения в карьере период не подходит, но при дополнительных усилиях возможно укрепление профессиональных позиций. При этом от Львов потребуется уделить внимание формальностям. Благоприятный период для сотрудничества с юридическими организациями и официальными органами, а также для решения деловых вопросов с руководством, влиятельными лицами. Хорошее время для реализации проекта, который можно завершить относительно быстро – до начала третьей декады. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до выходных благополучное, а затем неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Венерой и Марсом, а также напряжённых аспектов Юпитера с Нептуном и Меркурия с Венерой. В профессиональном плане гороскоп не очень благоприятный. Для выполнения основной работы прогноз положительный, но не рекомендуется заниматься практическими рабочими вопросами в выходные 3 – 4 июня. В то же время, следует учитывать, что на последующие периоды прогноз позитивный, поэтому текущий период можно считать подготовительным, тем не менее, важные вопросы лучше отложить. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также для решения финансовых вопросов период непригоден, хотя в воскресенье, 4 июня можно рассчитывать на некие позитивные договорённости с далёкими партнёрами. Не рекомендуется, кроме того, проявлять инициативу, а также работать в одиночку: скорей всего, собственные решения окажутся неправильными. Для продвижения в карьере период не подходит. Возможны неприятные события, непредвиденное вмешательство обстоятельств или людей. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы оценивается как успешное в рабочие дни и характеризуется отрицательно на выходные. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается полностью отрицательно, и не рекомендуется. Гороскоп оценивает положительно и коллективную деятельность, и одиночную, но предпочтение отдаёт коллективной. Самостоятельную деятельность лучше воспринимать как возможность совершенствования своих интеллектуальных способностей и профессиональных навыков, хотя не исключено, что в какой-то момент инициатива Дев может помочь в решении рабочих вопросов. На этой неделе не рекомендуется начинать новое дело и пытаться реализовывать свои планы. Напряжённый аспект Юпитера с Нептуном указывает, что Девы пойдут в неверном направлении. Особенно не рекомендуется пытаться продвигать свою карьеру – здесь оценка явно негативная. Не следует также рисковать, действовать на авось. Неблагоприятный момент для контактов с влиятельными людьми – можно причинить себе вред. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Сатурном, Нептуна с Ураном и Венерой, Юпитера с Луной и Марса с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Марсом и Ураном, а также Меркурия с Плутоном и Венерой. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Благоприятный прогноз для командировки, дальней поездки. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами и выполнение основной работы прогнозируется положительно на рабочие дни и отрицательно на выходные. Причём, поскольку перспективы работы с местными партнёрами на июнь гороскопом оцениваются негативно, не рекомендуется начинать с ними длительный совместный проект. Финансовая деятельность характеризуется тоже как неудачная. Гороскоп положительно оценивает коллективную деятельность, и отрицательно одиночную. Негативное влияние Юпитера и Меркурия помешает Весам успешно проявить инициативу, поэтому не рекомендуется принимать самостоятельные решения. Период подходит для решения хозяйственных, имущественных, административных вопросов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный на весь период. Материальное положение благополучное в течение рабочей недели, и неудовлетворительное в выходные.

У Весов-женщин положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей, но не рекомендуется принимать важные решения в воскресенье. Кроме того, на выходные гороскоп даёт отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (хотя в целом на июнь это вполне перспективное направление деятельности). Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже характеризуется в основном позитивно (кроме воскресенья). А для финансовой работы не подходит 1 июня – негативная Венера будет подталкивать к легкомысленным поступкам. На весь период предпочтительна коллективная работа. Напряжённый аспект Меркурия с Плутоном сделает инициативу рискованной. Не рекомендуется принимать участие в борьбе за власть. Продвижение в карьере возможно только через укрепление своего профессионального положения, по фактическим результатам деятельности. При этом особое внимание следует уделить формальностям. Возможно возникновение новых деловых связей или развитие старых с новыми перспективами. Возможно заключение долгосрочных договоров, скорей всего в работе с местными партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением выходных. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 1 июня. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Нептуном, Ураном и Марсом, а также напряжённого аспекта Меркурия с Юпитером. Для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами гороскоп даёт благоприятный прогноз на рабочую неделю и неблагоприятный на выходные. Рекомендуется работа в одиночку: прогноз по коллективной деятельности отрицательный. Гармоничный аспект Меркурия с Нептуном усилит интеллектуальные и творческие способности Скорпионов, их следует использовать для развития деловых отношений с партнёрами (учитывая благоприятные перспективы этой деятельности на июнь). Прогноз по решению финансовых вопросов отрицательный, рекомендуется эту работу передоверить коллегам. Гармоничный Уран создаст возможности для продвижения своих идей и планов, а также для обновления профессиональной деятельности. Возможно новое перспективное знакомство. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, хотя воскресенье, по гороскопу, для работы не подходит. У этой деятельности, кроме того, наилучшие перспективы на июнь. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный на рабочую неделю и отрицательный на выходные, 3 – 4 июня. Финансовая деятельность не рекомендуется, решение важных вопросов лучше перенести на более поздний срок или передоверить коллегам. В течение рабочей недели предпочтительна одиночная, самостоятельная работа. Гармоничные аспекты Меркурия с Нептуном и Ураном помогут Скорпионам осуществить свои идеи или планы, а также создадут благоприятные возможности для продвижения в карьере или укрепления профессионального положения. Подходящее время для установления новых полезных знакомств, заключения делового соглашения, обновления профессиональной деятельности, долгосрочного планирования. Возможно появление новых перспектив. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме выходных. Материальное положение на выходные характеризуется как неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Сатурном и Солнца с Юпитером. Негативно повлияет на Стрельцов напряжённый аспект Юпитера с Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. В основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами ожидается много трудностей. На весь период предпочтительна коллективная деятельность. Личная инициатива, из-за влияния Юпитера с Нептуном, окажется неудачной. Период не подходит для продвижения в карьере, хотя ситуация способствует укреплению отношений с коллегами и руководством. Также это подходящее время для собственного профессионального роста и использования возможностей для создания основы будущих успехов. В работе с местными партнёрами рекомендуется уделить особое внимание соблюдению формальностей: хотя в этот период успехов не ожидается, но Стрельцы благодаря этому смогут избежать дополнительных проблем, а также подстраховаться на будущее. Заключать договоры, подписывать важные документы не рекомендуется – лучше передоверить это коллегам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 июня. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, но тоже за исключением 1 июня. Материальное положение оценивается как неудовлетворительное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и основной работе негативный. На весь период рекомендуется одиночная деятельность, работа в коллективе характеризуется отрицательно. Подходящий период для продвижения в карьере и укрепления профессионального положения, повышения социального статуса. Гармоничные аспекты Солнца с Ураном и Венерой указывают на благоприятные условия для достижения успеха через обновление своей профессиональной сферы, а также через новые контакты, в том числе, в неделовой сфере. Рекомендуется инициатива в общении. В профессиональной деятельности это также благоприятный момент для решения деловых вопросов с руководством или с влиятельными людьми. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Возможно удачное стечение обстоятельств, неожиданное везенье, но лучше всё-таки полагаться на свой опыт и профессиональные навыки. Не помешает также обращение за советом. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно, кроме 1 июня. Материальное положение на выходные прогнозируется неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Венерой и Сатурном, Солнца с Юпитером, а также напряжённых аспектов Сатурна с Ураном и Венерой и Меркурия с Плутоном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Подходящий момент для командировки, дальней поездки. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами и выполнению основной работы резко негативный. На весь период рекомендуется работа в одиночку, прогноз по коллективной деятельности отрицательный. Период подходит для углублённого изучения новых дисциплин, развития новых навыков, переосмысления своей деятельности, и не подходит для заключения договоров, написания важных документов, юридической работы. Деловые контакты могут иметь особое значение для будущего, но к этому следует отнестись особенно осторожно, так как прогноз для делового общения не вполне определённый, что может означать неожиданные трудности. Неблагоприятный период для продвижения в карьере и повышения своего социального статуса. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, в субботу ожидается напряжённость. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением воскресенья. Материальное положение неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется как неудачное. Для решения финансовых вопросов подходит только воскресенье, 4 июня. Вообще, ответственные финансовые дела лучше перенести на третью декаду или передоверить коллегам. Период неблагоприятен для проявления инициативы. При этом в основной работе Козерогам следует полагаться на свой собственный опыт и учитывать ход событий, и не принимать во внимание советы окружающих. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по продвижению в карьере, а также указывает на напряжённые отношения с коллегами. Не рекомендуется также заниматься юридическими вопросами, обращаться в официальные органы, решать деловые вопросы с руководством или влиятельными лицами. Возможен успех в общественной деятельности, но это относится к личным достижениям, и не проявится в профессиональном плане. Благоприятное воздействие Венеры может выразиться в неожиданной выгоде – получении денег, подарка или появлении интересной перспективы. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на 1 и 4 июня позитивный, а на 2 – 3 число отрицательный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на первую неделю июня сформируется из напряжённых аспектов Юпитера с Меркурием и Нептуном, а также Плутона с Сатурном. В профессиональном плане, гороскоп неблагоприятный. Негативно оцениваются сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, выполнение основной работы и решение финансовых вопросов. Аспекты Юпитера указывают на отсутствие возможностей для расширения сферы деловых интересов, а также на ослабление интеллектуальных и творческих способностей. Неподходящий период для любой ответственной работы и серьёзных решений. Не рекомендуется заниматься юридическими вопросами, обращаться в официальные органы и к влиятельным лицам, руководству. Положительное влияние Нептуна скажется на делах, далёких от работы, в том числе в области творческой деятельности и, возможно, в посредничестве (но тут у Водолеев должна быть твёрдая уверенность в своих возможностях: риск недопустим). Также в этот период возможно получение эксклюзивной информации, которую Водолеи смогут обратить себе на пользу – но это будет либо короткое дело, либо выгода окажется незначительной, либо она проявится только в перспективе (не в июне). Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются негативно. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин в течение рабочей недели, по гороскопу, будут успехи в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Прогноз на выходные отрицательный. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно, хотя 1 июня возможна удачная разовая сделка с партнёрами. Одиночная деятельность не рекомендуется: гороскоп оценивает положительно только работу в коллективе. Возможно некоторое продвижение в карьере или укрепление профессионального положения. Гармоничные аспекты Меркурия указывают на значительную роль интеллектуальной деятельности в этот период, а также на необходимость делового общения (имеется в виду местное деловое окружение). Возможны удачные переговоры с руководством или влиятельными людьми. Обращение в официальные органы лучше отложить на третью декаду месяца – если предполагается, что вопрос будет решаться долго. То же самое относится к юридическим делам. Не рекомендуется в этот период проявлять инициативу, особенно, в том, что относится к финансовым вопросам. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются отрицательно. Материальное положение на выходные прогнозируется как неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин гороскоп на первую неделю июня сформируется из гармоничных аспектов Марса с Венерой и Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Марса с Луной и Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности подходит весь период, за исключением субботы, 3 июня. Взаимодействие с местными партнёрами будет успешным в рабочие дни и неудачным в выходные. В основной работе ожидаются трудности. Гороскоп даёт положительный прогноз, как по одиночной, так и по коллективной деятельности. Возможно некоторое укрепление профессиональных позиций или незначительное продвижение в карьере. Ситуация благоприятна для творческой деятельности, однако в работе она может создать неожиданные проблемы. Не следует полагаться на удачу, тем более что аспекты Марса, Венеры и Юпитера указывают на широкие возможности успешного применения собственных знаний и опыта. Подходящий период для установления деловых контактов, для командировок, дальних поездок. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение оценивается положительно.

У Рыб-женщин наилучший прогноз тоже относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Также благоприятен прогноз по решению финансовых вопросов. Для выполнения основной работы подходит только 3 июня, а сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется. Гороскоп даёт негативный прогноз по продвижению в карьере, а также указывает на напряжённые отношения с коллегами: возможен конфликт. Ожидаются трудности с доступом к информации, возможны поломки оборудования. Нежелательны деловые переговоры, неподходящий момент для подписания договоров, а также решения юридических вопросов и обращения в официальные органы. Подобные дела лучше перенести на вторую декаду. Гармоничный аспект Нептуна с Плутоном указывает на возможность изменений в профессиональной сфере посредством получения новых знаний. Подходящее время для проведения исследований, а также для творчества. Подходящее время для командировок и дальних поездок, в том числе, с познавательной целью. В этот период у Рыб будет усиленно работать интуиция – в случае неопределённости следует использовать её. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение в рабочие дни благополучное, а в выходные неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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