Строительство нового терминала в аэропорту Челябинска начнется в 2018 году

Публикации за 26.05.17

Инвестор аэропорта «Челябинск» готов использовать при строительстве идеи победителей архитектурного конкурса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел совещание с собственниками челябинского аэропорта по вопросам развития и реконструкции главных воздушных ворот региона. Строительные работы начнутся следующим летом, и к 2020 году в аэропорту Челябинска откроется новый терминал.

О планах по развитию инфраструктуры челябинской аэропорта проинформировал председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко. Он высоко оценил результаты проведенного в южноуральской столице архитектурного конкурса по выбору будущего облика воздушных ворот. «Во-первых, решение, предложенное победителем конкурса, представляет новую эстетику города и области, во-вторых, предложенная конструкция удобна и может быть воплощена в жизнь, – добавил он – Мы не будем решать полумерами задачу модернизации всего здания аэропорта».

В феврале 2018 года планируется завершить проектирование нового здания пассажирского терминала внутренних линий. Он разместится слева от существующего терминала международных линий. Инвестор планирует вложить в строительство 2,9 миллиарда рублей. Завершить строительство терминала с перроном предполагается в декабре 2019 года. Пропускная способность нового терминала составит 2 миллиона пассажиров в год. «К 2020 году мы будем иметь новый терминал, с перроном, перенесенным пунктом пропуска и тремя телетрапами, и сможем принять любое мероприятие», – заявил Роман Троценко.

Кстати, первые изменения в структуре аэропорта появятся уже летом текущего года. В июле откроется бесплатная перехватывающая парковка в районе аэропорта. «Она будет расположена в 1 тысяче 200 метрах от аэропорта, – уточнил глава Челябинска Евгений Тефтелев. – Охраняемая парковка, на площади в 3000 квадратных метров будет рассчитана на 1 тысячу машиномест. На территории также расположится кафе и автосервис». При этом горожанам следует помнить, что после запуска парковки остановка на обочинах дороги, ведущей к аэропорту, будет запрещена.

А народ хотел вот это:

Проект – победитель народного голосования на сайте ARCHCHEL-2020

Челябинск, Виктор Елисеев

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