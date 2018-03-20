«Бросить с Парохода Современности»: южноуральские власти призывают не цепляться за историю на пути к саммиту ШОС-БРИКС (ВИДЕО)

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров не видит ничего страшного в уничтожении исторических зданий во имя саммита ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, Гаттаров поддержал идею сноса старого здания аэропорта «Челябинск». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке областного центра к саммиту стран-участниц ШОС и БРИКС, запланированного на 2020 год.

«Мы все голосовали за этот проект, – напомнил чиновник. – И когда мы в макете увидели, что перед новым зданием аэропорта стоит эта старая история, главный архитектор города Николай Ющенко сказал, что это ужас. Выглядело ужасно. Если вы против – давайте оставим его. Но тогда нужно было выбирать совсем другой проект».

Напомним, группа краеведов и общественников выступила против сноса старого здания аэропорта, заявив, что оно представляет историческую ценность. Его судьбу строения должна была решить комиссия при государственном комитете охраны объектов культурного наследия. Однако она так и не пришла к единому мнению. Глава комитета Александр Баландин заявил, что чиновники еще собирают компетентные высказывания экспертов.

Возможно, г-н Гаттаров не в курсе того, что судьба здания аэропорта еще не решена. Хотя, может быть, такой подход – принципиальная позиция чиновника.

Ради ШОС можно расстаться со «старой историей»

Заявление высокопоставленного чиновника вызвало резкую критику со стороны общественников. «Это мерзкое заявление! – возмутился краевед, координатор инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев. – Такое могут говорить только люди без памяти, без имени. Это своеобразный карт-бланш на уничтожение культурного наследия в Челябинске».

Впрочем, общественник допустил, что подобная ситуация сложилась из-за бедности. «Будь у правительства деньги, они могли бы выбрать тот проект, который нужно, – считает краевед. – Снести старое здание – это решение не Ющенко, не Гаттарова, не Дубровского. Просто нашелся один инвестор на проект. Других не было. Он согласился построить новое здание, но на своих условиях».

Особенно же поразила общественника невероятная гибкость главного архитектора Челябинска. «Техзадание конкурса проектов включало в себя требование сохранить старое здание аэропорта, – напомнил Юрий Латышев. – Это было одно из условий конкурса. И вдруг через год Ющенко меняет точку зрения и говорит, что здание нужно снести? Поразительно, как легко он это делает!»

Кстати, первоначально проект, планируемый к реализации, предусматривал сохранение старого здания, но снос, безусловно, существенно, удешевит проект.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.18

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