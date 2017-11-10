Уральская балалайка или теплица «с фигней на крыше»: челябинцы оценили «доработанный» проект аэропорта (ФОТО)

Горожане потешаются на макетом нового здания аэропорта «Челябинск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выставке «Развитие человеческого капитала», организованной к приезду президента России Владимира Путина на территории индустриального парка «Станкомаш» был представлен макет нового здания челябинского аэропорта.

Напомним, проект аэропорта был выбран в рамках международного архитектурного конкурса. Жюри тогда отдало предпочтение футуристичному решению. Особенное впечатление на конкурсную комиссию произвела крыша необычной тягуче-покатой формы, призванная символизировать, по задумке автора, «текущий металл».

Правда, еще до объявления итогов конкурса выяснилось, что победившие проекты будут носить лишь рекомендательный характер: окончательно облик аэропорта определит инвестор, которому и предстоит профинансировать его возведение.

И вот, наконец, публике представили проект аэровокзального комплекса, доработанный с точки зрения экономической эффективности.

Фото: http://chelyabinsk.74.ru

Горожанам проект не понравился. В социальных сетях челябинцы делятся едкими комментариями по поводу увиденного.

«Что там текущего? Какие-то плоские элементы одни, на стеклянный параллелепипед положили сверху красное весло. В проекте было такое гнутое все», – пишет один из горожан. «Прямоугольная коробка с фигней на крыше. Ну, просто супер-проект, – комментирует другой челябинец. – Я название придумал аэропорту! «Уральская балалайка».

«Получилось «Текущее весло», – оценивает еще один участник обсуждения. «Не, ну в левом углу-то подтекло маненько...» – продолжают иронизировать горожане.

Впрочем, кое-кто попытался даже объяснить, почему первоначальная идея претерпела столь сокрушительные изменения. «Челябинский аэропорт заплатит 1 миллион 265 тысяч 310 рублей за срочное изготовление объемного макета проектируемого аэровокзального комплекса в столице Южного Урала, – напомнил челябинец о публикации месячной давности. – Гнутое выходило за рамки 1 миллиона 265 тысяч 310 рублей».

«Ведь снизу и видно не будет, что на крыше теплицы весло лежит...» – сокрушаются горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.11.17

За вредность: в Челябинске закрыли цех по сборке станков. / Прилетают в Челябинск, высаживают в Кольцово: авиапассажиров запутали «президентскими трапами». / Перестарались: в Челябинске из-за усердия дорожников сошел с рельсов трамвай. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»