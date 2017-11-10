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Пятница, 10 ноября 2017, 15:45 мск

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Челябинск

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Уральская балалайка или теплица «с фигней на крыше»: челябинцы оценили «доработанный» проект аэропорта (ФОТО)

Уральская балалайка или теплица «с фигней на крыше»: челябинцы оценили «доработанный» проект аэропорта (ФОТО)

Горожане потешаются на макетом нового здания аэропорта «Челябинск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выставке «Развитие человеческого капитала», организованной к приезду президента России Владимира Путина на территории индустриального парка «Станкомаш» был представлен макет нового здания челябинского аэропорта.

Напомним, проект аэропорта был выбран в рамках международного архитектурного конкурса. Жюри тогда отдало предпочтение футуристичному решению. Особенное впечатление на конкурсную комиссию произвела крыша необычной тягуче-покатой формы, призванная символизировать, по задумке автора, «текущий металл».

Челябинцы видят город будущего иначе, чем архитекторы, но инвестор всех главней (ФОТО)

Правда, еще до объявления итогов конкурса выяснилось, что победившие проекты будут носить лишь рекомендательный характер: окончательно облик аэропорта определит инвестор, которому и предстоит профинансировать его возведение.

И вот, наконец, публике представили проект аэровокзального комплекса, доработанный с точки зрения экономической эффективности.

Новый День: Уральская балалайка или теплица ''с фигней на крыше'': челябинцы оценили ''доработанный'' проект аэропорта (ФОТО)

Фото: http://chelyabinsk.74.ru

Горожанам проект не понравился. В социальных сетях челябинцы делятся едкими комментариями по поводу увиденного.

«Что там текущего? Какие-то плоские элементы одни, на стеклянный параллелепипед положили сверху красное весло. В проекте было такое гнутое все», – пишет один из горожан. «Прямоугольная коробка с фигней на крыше. Ну, просто супер-проект, – комментирует другой челябинец. – Я название придумал аэропорту! «Уральская балалайка».

«Получилось «Текущее весло», – оценивает еще один участник обсуждения. «Не, ну в левом углу-то подтекло маненько...» – продолжают иронизировать горожане.

Впрочем, кое-кто попытался даже объяснить, почему первоначальная идея претерпела столь сокрушительные изменения. «Челябинский аэропорт заплатит 1 миллион 265 тысяч 310 рублей за срочное изготовление объемного макета проектируемого аэровокзального комплекса в столице Южного Урала, – напомнил челябинец о публикации месячной давности. – Гнутое выходило за рамки 1 миллиона 265 тысяч 310 рублей».

«Ведь снизу и видно не будет, что на крыше теплицы весло лежит...» – сокрушаются горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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