Краеведы: мэрия Челябинска продолжает уничтожает исторический центр города (ФОТО)

Челябинские чиновники планомерно уничтожают культурный слой исторического центра города, прикрываясь саммитом ШОС и БРИКС. Об этом заявил краевед, координатор инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы продемонстрировать неравнодушным горожанам итоги «культурной» политики челябинских чиновников, общественник организовал экскурсию-мониторинг, в ходе которой челябинцы смогли воочию убедиться в удручающем состоянии выявленных объектов культурного наследия.

ул. Труда – 56 (памятник архитектуры, построен до 1886 года)

«Из полутора десятков памятников лишь один находится в удовлетворительном состоянии – дом по улице Береговая, 129. Все остальные – в убогом состоянии или требуют срочного вмешательства», – посетовал краевед. При этом речь идет не только о зданиях, находящихся в частных руках (таковых большинство), но и о памятниках, принадлежащих муниципалитету или различным ведомствам.

Ул. Береговая – 129 (памятник архитектуры конца XIX – начала XX вв, в собственности у ООО МУП культурно-тоговый комлекс «Набережный»

Процесс уничтожения памятников истории и культуры начался в Челябинске еще в 1930-е годы, отмечает Юрий Латышев. Хотя уже в конце 1920-х годов отдельные энтузиасты пытались защитить те или иные здания. Увы, безуспешно. Впрочем, тогда они не считались памятниками, а воспринимались в качестве обыкновенных старых построек. То же было и в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Подобное отношение к памятникам истории было общепринятым для всего Советского Союза. Ситуация оказалась настолько катастрофической, что в 1965 году было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), чьей задачей стало выявление и охрана объектов историко-культурного наследия.

В Челябинске ВООПИК начал активно действовать в 1970-80-е годы. Правда, это не спасло город от очередной волны уничтожения памятников, развернувшейся в 80-е годы прошлого столетия. Причем тогдашние власти города ничуть не смущало, что под снос уже идут не просто старые постройки, а уникальные здания. Рядовые же челябинцы больше радовались возведению новых высотных домов и получаемым там квартирам, нежели огорчались расставанию с частицей истории города.

Наконец, четвертая волна войны с памятниками началась в постсоветской истории. Отметились в ней все градоначальники. Правда, в 1990-е годы, по словам Юрия Латышева, местные власти делали это под давлением строителей в надежде наполнить весьма скудный бюджет. Да и содержать столь большое число исторических зданий в условиях тогдашнего безденежья муниципалитету было просто не по карману.

Тогда, с подачи главы администрации Челябинской области Вадима Соловьева и мэра областного центра Вячеслава Тарасова (а также в рамках новой тенденции к приватизации некогда народных богатств) в городе появилась практика передачи памятников культуры в частные руки. Правда, с обремением, обязывающим новых собственников содержать здания в удовлетворительным состоянии и воспрещающим их снос. Часть памятников удалось сохранить. Однако бывали случаи уничтожения памятников и появления на их месте новоделов.

ул. Красноармеская – 57 (построенно до 1890 года, первоначально – жилое здание, в 20-ые годы ХХ векуа использовалось под казарму, в 1995 году передано церкви «Новый жизнь», в 1996 – 2006 реконструировано и достроено)

После того, как хозяином мэрии стал Михаил Юревич, ситуация существенно ухудшилась. В ходе печально знаменитой «дорожной революции» градоначальник заявил, что выявленные объекты культурного наследия очень легко сносятся. Правда, документы на снос подписывал обычно не сам мэр, а его первый заместитель Сергей Давыдов.

Это здание начала ХХ века уже перестали обозначать на картах (улица Труда д. 56-1 Дом Григорьева – памятник истории и культуры регионального значения)

Не изменилась ситуация и при нынешнем главе Челябинска Евгении Тефтелеве: исторический центр города продолжал ветшать, а бездомные все так же превращали выявленные объекты культурного наследия в места своего временного пребывания.

ул. Свободы – 8 (жилой дом для работников железнодорожной водокачки, год постройки 1906, выявленный объепкт культурного наследия, ныне принадлежит РЖД)

Но на рубеже 2017-2018 годов темпы уничтожения исторического центра резко ускорились. Особенно интенсифицировались строительные работы после того, как президент России Владимир Путин утвердил Челябинск в качестве места проведения саммита стран – участниц ШОС и БРИКС в 2020 году.

«18 марта 2018 года. «Южуралмост» в качестве подарка в день выборов уничтожил часть памятника истории и культуры, – написал Юрий Латышев вчера на своей странице в социальных сетях. – Самые худшие опасения оправдались. Магнитогорские вандалы под прикрытием Шабалина и Тефтелева, а также при молчаливом одобрении Дубровского, уничтожили еще один участок культурного слоя Челябинска XVIII – начала XX века. И это несмотря на то, что 5 марта я написал обращение в Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, а 13 марта подал заявление в прокуратуру Челябинска».

Еще одно заявление краевед подал в полицию, на сей раз 18 марта. По словам общественника, после подачи заявления в правоохранительных органах ему предъявили разрешение на строительство третьего уровня транспортной развязки, выданное компании «Южуралмост» городским управлением дорожных работ (начальник управления – Александр Шабалин) в июле 2016 года. Причем это разрешение не согласовано ни государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области, ни региональным министерством культуры, что в случае выполнения работ в границах культурного слоя является обязательным.

Согласования строители не получили, так как на участке не были проведены археологические раскопки. Однако в мэрии не считают это сколь-нибудь значительным нарушением. «Руководитель комитета Александр Баландин поехал сегодня в администрацию города, – рассказал Юрий Латышев. – Ранее он приглашал представителей мэрии к себе, но они его просто проигнорировали. Так городские чиновники относятся к областному правительству».

Впрочем, общественник не очень верит и в то, что поездка руководителя структурного подразделения, подчиненного непосредственно губернатору Челябинской области, принесет какие-то обнадеживающие результаты. «В связи с подготовкой к проведению саммита дано устное указание не мешать реализации проектов, связанных с ней», – уверен краевед.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 19.03.18

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