«Назовем это Тефтельградом»: жильцы челябинской двухэтажки боятся взрыва газа (ВИДЕО)

Публикации за 26.05.17

Жители Металлургического района Челябинска опасаются за свою жизнь после волгоградских событий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели дома №84-«б» по улице Сталеваров живут, словно на пороховой бочке. Несмотря на обещания чиновников мэрии расселить признанное три года назад ветхо-аварийным здание до конца 2016 года, в шести квартирах дома и по сей день живут люди.

Напомним, председатель комитета по имуществу и земельным отношениям Сергей Чигинцев встретился с жителями аварийного дома в начале октября 2016 года. Общение проходило достаточно нервно. История дома весьма запутана. По словам челябинцев, впервые он был признан ветхо-аварийным и подлежащим расселению в 2004 году. Однако с течением времени чиновники мэрии просто потеряли соответствующие документы. Во всяком случае, сейчас об этом напоминает лишь адрес дома в программе по переселению жителей ветхо-аварийных домов, рассказали жители.

Так или иначе, в президентскую программу переселения дом не попал, так как заново был признан аварийным лишь в 2014 году. Однако и после 2014 года ничего не изменилось: чиновники на все вопросы жителей, пытавшихся выяснить, когда же их судьба решится, отвечали любимой фразой российского премьера «денег нет». Между тем, здание продолжало разрушатся, а брошенные помещения стали захватывать бомжи.

Челябинцы уже не просили переселить их в новые квартиры: были согласны на компенсацию рыночной стоимости помещений. Наконец, осенью 2016 года чиновники решили обнадежить жильцов многострадального дома. Сделать это поручили г-ну Чигинцеву. После бурного выяснения отношений руководитель КуиЗО почти торжественно произнес: «Сегодня глава города Евгений Тефтелев уполномочил меня сделать заявление о том, что, несмотря на по-прежнему сложную ситуацию с бюджетом, изыскан резервный фонд, и до конца года вопрос компенсации стоимости жилищных помещений собственникам и предоставления жилых помещений пользователям будет закрыт по этому конкретному дому».

Однако жители не поверили этому заявлению. И правильно сделали: собственники шести квартир так и не получили компенсаций.

Вопрос до дому Сталеваров, 84-«б» чиновники обещали закрыть еще в 2016 году

Обстановка же в здании продолжает ухудшаться. Так, после визита чиновника в доме участились пожары. Оставшиеся здесь жильцы всерьез опасаются за свою жизнь. Особенно после недавней трагедии в Волгограде, когда в результате взрыва газа погибли три человека. Дом по улице Сталеваров тоже газифицирован. Много ли времени пройдет до того, как постоянные пожары и продолжающие рушиться стены спровоцирую взрыв здесь, не знает никто. В мэрии Челябинска о его жильцах, похоже, в очередной раз забыли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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