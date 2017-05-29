Беспорядками с участием подростков на фестивале красок в Челябинске занялся СК (ВИДЕО)

Публикации за 29.05.17

В Челябинской области по факту нападения подростков на полицейские машины начата доследственная проверка.

Как уже сообщало РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую субботу в областном центре на фестивале красок, проходившем возле ТРК «Горки». Участники мероприятия опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой разъяренные подростки, выкрикивая нецензурные слова, окружают полицейский УАЗ, пинают и закидывают машину красками. Экипаж ППС, не выходя из авто, пытается скрыться от дебоширов.

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На этом беспорядки не заканчиваются. Участники фестиваля находят другой полицейский автомобиль и проделывают с ним примерно то же.

Толпа дебоширов расходится лишь после появления дополнительных нарядов полиции. По некоторым данным, в результате происшествия были задержаны несколько подростков. В ГУ МВД России по Челябинской области данную информацию не подтверждают, ограничиваясь лишь немногословным комментарием: «Собранные материалы полицейской проверки направлены в следственные органы».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 27 мая на фестивале красок в Челябинске «были допущены противоправные действия в отношении полицейских, отвечающих за общественный порядок на мероприятии».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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