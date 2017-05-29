Подростки виноваты! Южноуральский губернатор назвал главное препятствие для саммита ШОС

Публикации за 29.05.17

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский увидел в субботней выходке подростков угрозу для саммита ШОС.

Напомним, в минувшую субботу, 29 мая, в областном центре на фестивале красок, проходившем возле ТРК «Горки», подростки обругали полицейских, закидали УАЗ стражей порядка красками и буквально вытолкали машину с территории фестиваля. А потом приняли за другой полицейский автомобиль. Пришлось вызывать Росгвардию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала прокомментировал инцидент с субботним нападением подростков на полицейских.

«Я с трудом себе представляю чье-то желание приехать в город, где подростки забрасывают полицию красками, веселятся при этом, висят на полицейских автомобилях, где не обеспечена безопасность, – заявил Борис Дубровский. – Мы претендуем на проведение значимых мероприятий международного уровня и в то же время имеем подобные инциденты. Это наша с вами работа! Не хотелось бы иметь известность по такому поводу, и все должны сделать выводы».

Конечно, субботняя выходка подростков на несостоявшемся фестивале красок, ранее именовавшемся Праздником холи, не добавляет очков столице Южного Урала. Однако настолько ли сокрушительный удар нанесла она по имиджу Челябинска.

Последние несколько лет Челябинская область занимает последнее место среди российских регионов в экологическом рейтинге «Зеленого патруля». При этом каждый раз эксперты отмечают отсутствие прогресса в действиях местных властей. В прошлом году в Челябинске неблагоприятные метеорологические условия наблюдались практически каждые вторые сутки, то есть полгода жители города просто задыхались. При этом разговоры об улучшении экологической обстановки пока сводятся больше к информационной работе по улучшению имиджа региона.

А безобразная организация транспортного сообщения, зачастую лишающая челябинцев возможности добраться на работу на общественном транспорте? А вечно гудящие над городом либо его пригородами военные самолеты? Все это, по мнению г-на Дубровского, способствует укреплению положительного имиджа Челябинска?

И это далеко не все имиджевые проблемы города. Например, неужели кто-то на самом деле будет утверждать, что поросшие одуванчиками и травой газоны в центре Челябинска – яркая черта современного мегаполиса?

Но губернатор решил, что главное препятствие для проведения «значимых мероприятий международного уровня» – бузящие подростки.

Кстати, отметим, что комментарий Бориса Дубровского – первый за долгое время, в котором содержится хотя бы подспудный намек на то, что саммит ШОС и БРИКС в Челябинске может и не состояться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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