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Челябинск

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Публикации за 29.05.17

«Колхоз какой-то»: челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

«Колхоз какой-то»: челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

Челябинский депутат потребовал привести в порядок центр города: убрать одуванчики и «шаверму».

Как передает корреспондент РИА , облик центральной улицы областного центра производит удручающее впечатление. Об этом заявил один из депутатов Челябинской городской Думы в ходе традиционного аппаратного совещания у мэра.

Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

«Озеленение – это, конечно, хорошо, – отметил парламентарий. – Но что у нас происходит с газонами? Вы пройдите по проспекту Ленина. Это же рассадник одуванчиков! У нас уже колхоз какой-то! А ведь это центр города, гостевой маршрут. Нельзя скосить все это, если у нас денег не хватает на покупку газонной травы?» Сгоряча челябинский депутат даже пообещал на свои средства купить газонокосилки двум районным администрациям.

Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)
Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

Правда, зачем они чиновникам, не совсем понятно. Ведь не сами они будут одуванчики косить: второй год содержанием и благоустройством клумб и газонов (в том числе кошением травы) занимаются частники, выигрывающие соответствующий лот в ходе аукциона. И, по признанию мэра Челябинска Станислава Мошарова, в этом году они вновь провалили договорные работы.

Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)
Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

Еще одна проблема проспекта Ленина – многочисленные киоски общепита, вырастающие, по словам парламентария, со скоростью, не уступающей одуванчикам. «На пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина все больше и больше всех этих «шаверм» и прочего!» – возмутился депутат. При этом у парламентариев нет никаких рычагов, чтобы очистить город от безвкусных сооружений.

Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)
Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

Могла бы помочь мэрия. Но глава города Евгений Тефтелев видит в этом свои сложности. «Не все эти земли принадлежать муниципалитету, – сокрушается градоначальник. – От этого и появилась путаница, появляются несанкционированные объекты, но не всегда ясно, на чьей они земле». Правда, городские власти пообещали, что уже через 3 недели появится программа сноса нестационарных объектов, охватывающая 26 улиц Челябинска.

Новый День: ''Колхоз какой-то'': челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 29.05.17

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