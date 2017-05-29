«Колхоз какой-то»: челябинского депутата возмутил центр города (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Челябинский депутат потребовал привести в порядок центр города: убрать одуванчики и «шаверму».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», облик центральной улицы областного центра производит удручающее впечатление. Об этом заявил один из депутатов Челябинской городской Думы в ходе традиционного аппаратного совещания у мэра.

«Озеленение – это, конечно, хорошо, – отметил парламентарий. – Но что у нас происходит с газонами? Вы пройдите по проспекту Ленина. Это же рассадник одуванчиков! У нас уже колхоз какой-то! А ведь это центр города, гостевой маршрут. Нельзя скосить все это, если у нас денег не хватает на покупку газонной травы?» Сгоряча челябинский депутат даже пообещал на свои средства купить газонокосилки двум районным администрациям.

Правда, зачем они чиновникам, не совсем понятно. Ведь не сами они будут одуванчики косить: второй год содержанием и благоустройством клумб и газонов (в том числе кошением травы) занимаются частники, выигрывающие соответствующий лот в ходе аукциона. И, по признанию мэра Челябинска Станислава Мошарова, в этом году они вновь провалили договорные работы.

Еще одна проблема проспекта Ленина – многочисленные киоски общепита, вырастающие, по словам парламентария, со скоростью, не уступающей одуванчикам. «На пересечении Свердловского проспекта и проспекта Ленина все больше и больше всех этих «шаверм» и прочего!» – возмутился депутат. При этом у парламентариев нет никаких рычагов, чтобы очистить город от безвкусных сооружений.

Могла бы помочь мэрия. Но глава города Евгений Тефтелев видит в этом свои сложности. «Не все эти земли принадлежать муниципалитету, – сокрушается градоначальник. – От этого и появилась путаница, появляются несанкционированные объекты, но не всегда ясно, на чьей они земле». Правда, городские власти пообещали, что уже через 3 недели появится программа сноса нестационарных объектов, охватывающая 26 улиц Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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