Это было только начало: на Южном Урале продлили штормовое предупреждение

На Южном Урале продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, сегодня ночью и днем 4 июня связи с прохождением атмосферных фронтов в Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, шквалистый ветер. При грозах скорость ветра может достигать 30 метров в секунду.

Подразделения главного управления МЧС России по Челябинской области переведены в режим повышенной готовности. Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). Проводится комплекс предупредительных мероприятий, сообщили в ведомстве.

Южноуральцам во время сельного ветра не рекомендуют выходить из зданий, если ветер застал на улице – как можно скорее укрыться в помещениях. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, так как ветер может повредить слабо укрепленные конструкции, кровли и стеклянные фрагменты зданий, повалить деревья. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.06.17

В Челябинске во время урагана в одном из домов рухнул потолок, а горожанку завалило строительными лесами (ФОТО, ВИДЕО). / Очистилась: челябинка отдала цыганке 5 млн рублей и еще 2 млн золотом. / В Кузбассе задержали цыганку, 19 лет выдававшую себя за челябинку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»