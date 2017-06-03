В Челябинске во время урагана в одном из домов рухнул потолок, а горожанку завалило строительными лесами (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске во время урагана в одном из домов рухнул потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер. В Металлургическом районе в доме №86-а по улице Сталеваров обвалился потолок.

Испуганные жители решили, что что-то взорвалось.

Коме того, ветром повалило стоящее во дворе дерево, которое упало на соседний барак, проломило крышу и оборвало провода. Падение деревьев зафиксировано и в других районах города.

В Тракторозаводском районе на улице Салютной на горожанку упали строительные леса. С тяжелой травмой головы женщину госпитализировали в больницу скорой помощи.

Отметим, что штормовое предупреждение продлено и на 4 июня.

Фото: группа «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы», VK

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.06.17

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