Непогода не собирается покидать Южный Урал

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, непогода уходить пока не собирается: по данным Челябинского гидрометцентра ночью и днем 5 июня в регионе сохранится вероятность гроз, очень сильных дождей, града. Скорость ветра будет достигать 20-25 м/с.

Челябинск, Павел Зварзин

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