Воскресенье, 4 июня 2017, 18:06 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Непогода не собирается покидать Южный Урал

Непогода не собирается покидать Южный Урал

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки.

Как сообщили РИА в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, непогода уходить пока не собирается: по данным Челябинского гидрометцентра ночью и днем 5 июня в регионе сохранится вероятность гроз, очень сильных дождей, града. Скорость ветра будет достигать 20-25 м/с.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.06.17

Всероссийская помойка: Южный Урал опять признан самым грязным регионом. / Это было только начало: на Южном Урале продлили штормовое предупреждение. / В Челябинске во время урагана в одном из домов рухнул потолок, а горожанку завалило строительными лесами (ФОТО, ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Челябинске во время урагана в одном из домов рухнул потолок, а горожанку завалило строительными лесами (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Гороскоп РИА «Новый День» на 5 – 11 июня

Всероссийская помойка: Южный Урал опять признан самым грязным регионом

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Это было только начало: на Южном Урале продлили штормовое предупреждение

В Челябинске во время урагана в одном из домов рухнул потолок, а горожанку завалило строительными лесами (ФОТО, ВИДЕО)

Очистилась: челябинка отдала цыганке 5 млн рублей и еще 2 млн золотом
Все новости