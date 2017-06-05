Две челябинки пострадали во время урагана

Две жительницы Челябинска пострадали от разгула стихии в выходные дни.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», на пожилую челябинку в ходе субботнего разгула стихии упал строительный забор. Эту информацию подтвердила начальник управления здравоохранения Наталья Горлова.

По словам чиновницы, женщина госпитализирована с ушибом головного мозга. В настоящее время ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Еще одна челябинка получила несколько порезов. После оказания первичной медицинской помощи, она отказалась от госпитализации.

В минувшие выходные город ощутимо пострадал от разгула стихии. Так, повреждения различной степени тяжести получили 300 зданий многоквартирных домов, около 1 тысячи домов частного сектора, 8 социальных учреждений. Например, со здания школы №53 сорвало порядка 100 квадратных метров кровли, 2 больницы, а также 2 подстанции скорой медицинской помощи оказались без электричества.

За время уик-энда несколько десятков автомобилистов пожаловались на повреждения, полученные их машинами, как правило, в результате падения веток.

В мэрии Челябинска обещают ликвидировать последствия урагана в течение ближайшей недели.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.17

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