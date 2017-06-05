Жительницы Копейска заработали более 7 миллионов на махинациях с маткапиталом

Копейчанки больше 7 миллионов рублей с помощью махинаций с маткапиталом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение в раках уголовного дела, открытого в отношении пяти жительниц города Копейска, которые обвиняются в мошенничестве в крупном размере.

По данным следователей, в период с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года обвиняемые под предлогом оказания юридической помощи оформляли поддельные документы о предоставлении владелицам государственных сертификатов на материнский капитал целевых денежных займов на строительство или покупку жилых помещений. Впоследствии погашение этих фиктивных займов осуществлялось за счет бюджетных средств, выделяемых в качестве соцвыплат в виде материнского капитала.

В результате обмана держателей сертификатов полученные по этим сделкам денежные средства похищались. Более того, одна из обвиняемых в отдельных случаях незаконно приобретала право на принадлежащие потерпевшим объекты недвижимости, регистрируя право собственность на третьих лиц.

Осенью минувшего года все обвиняемые были задержаны сотрудниками Главного управления МВД по Челябинской области. Потерпевшими в рамках этого уголовного дела признаны 14 жителей Челябинской и Курганской областей. Возраст участниц преступной группы от 35 до 56 лет, кроме того, две из них уже имели ранее судимости за мошенничество. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила отметку в 7 миллионов рублей, из них более 4,3 миллионов – похищены непосредственно из федерального бюджета. Рассмотрением этого дела по существу в будущем займется Копейский городской суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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