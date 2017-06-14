Минфин: Продление выплат маткапитала может снизить рождаемость

Минтруд и Минфин спорят по вопросу продления выплат материнского капитала. Соцблок правительства настаивает на продлении мер по стимулированию рождаемости, тогда как финансово-экономический блок призывает скорее переключиться на адресную помощь, а сэкономленные деньги направить на новые пособия.

В последние годы в России фиксируется рост естественной убыли населения. Пик рождаемости пришелся на 2014 год, однако в текущем году показатель упал на 10,1%. Совещание по демографии и стимулированию рождаемости у президента намечено на четверг. Минтруд направил в Минфин большой список мер, которые требуют больших бюджетных вливаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Один из основных пунктов предполагает продление программы материнского капитала до 2023 года. Минфин с инициативой не согласен, смущает ведомство отсутствие адресности и критериев нуждаемости. «Автоматическое продление программы материнского капитала скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет», – отметили в Министерстве финансов. Там предлагают альтернативу: продлить выплату материнского капитала до 2019 года, а затем переформатировать программу.

Выплаты маткапитала, по мнению Минфина, должны производиться только в тех регионах России, где рождаемость находится ниже средней по стране, а также в регионах с естественной миграционной убылью населения. Более того, рассчитывать на поддержку государства смогут только семьи, чьи доходы после рождения второго ребенка падают ниже 2,5 прожиточного минимума.

Другое предложение соцблока состоит в значительном увеличении пособий по уходу за ребенком женщинам моложе 25 лет. По мнению представителей кабмина, инициатива простимулирует молодых девушек не откладывать рождение первенца. Впрочем, здесь возникает другая проблема: женщины не успеют получить образование, приобрести профессию, что приведет к их уходу с рынка труда. В результате проблема дефицита работников обострится еще больше.

Тем временем, эксперты связывают демографический кризис с падением доходов населения. В период с 2014 по 2016 годы доля бедных в России возросла до 13,5% населения. Чтобы рожать детей, люди должны поверить в будущее. Возможно, правительству стоит направить усилия на борьбу с бедностью, а не стимулировать бедных рожать.

Москва, Зоя Осколкова

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