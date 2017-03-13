Три тысячи рублей в месяц на ребенка, земля и «Газель» / Депутаты нашли альтернативу маткапиталу

Публикации за 13.03.17

Депутаты Госдумы РФ придумали, чем заменить материнский капитал. Народные избранники предлагают ввести пособия семьям с детьми, многодетным выделять земельные участки, а также дарить вместительные автомобили. Проект подготовлен членом комитета Госдумы по социальной политике Сергеем Вострецовым и главой Национального родительского комитета Ириной Волынец.

Авторы инициативы считают, что материнский капитал – это псевдоподдержка, пишет RT. В будущем, по их мнению, упор нужно делать на адресную помощь населению в виде пособий, на которые можно содержать детей. Так предлагается ввести ежемесячные выплаты в размере трех тысяч рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч рублей за троих детей. Деньги будут получать все семьи независимо от материального положения.

Впрочем, если в семье более трех детей, на остальных пособия выплачиваться не будут, иначе у страны попросту не хватит денег. Депутаты не хотят поощрять тренд на полную зависимость семей от государства, который может стать причиной иждивенческой психологии. Однако авторы идеи считают, что необходимо показать, что родители могут рассчитывать на помощь властей.

Если же в семье воспитывается более пяти детей, парламентарии предлагают выделять земельный участок под строительство дома. Стоит отметить, что сейчас многодетные родители могут рассчитывать на землю, но зачастую это участки, непригодные для проживания, без необходимых коммуникаций. Кроме того, семьям с семью детьми хотят дарить автомобиль «Газель».

Обсуждение законопроекта, предложенного Вострецовым и Волынец, состоится в Госдуме 23 марта, в нем примут участие представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

Добавим, в настоящее время государство выделяет так называемый материнский капитал за рождение второго ребенка, сумма выплаты составляет 453 026 рублей. На усмотрение родителей эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или будущую пенсию мамы. Программа поддержки была признана эффективной, так впервые за долгие годы рождаемость в России превысила смертность. Минтруд предложил продлить выплаты материнского капитала до 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.03.17

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