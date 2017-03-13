В Совфеде, Думе и правительстве горой встали за маткапитал

Публикации за 13.03.17

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина резко раскритиковала инициативу о замене материнского капитала ежемесячными выплатами. Депутатам, предложившим эту идею, она указала, что «такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере».

На сайте Мизулиной приведены ее слова: «Программа материнского капитала полностью себя оправдала и доказала свою эффективность. Основные показатели, связанные с рождаемостью: суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на одну женщину репродуктивного возраста – демонстрируют стабильный рост на протяжении всех последних лет».

Сенатор подчеркивает, что для реализации идеи депутатов о ежемесячных поддерживающих выплат семьям в размере от 3 до 15 тысяч рублей «нужно изучить реальные потребности российской семьи». «Одна из самых злободневных проблем, которую позволяет решать материнский капитал, – квартирный вопрос. Я убеждена, что в этом направлении и нужно продолжать двигаться», – добавила Мизулина. Она особо отметила, что Минтруда поддерживает программу маткапитала и и думает о том, как сделать ее более эффективной, в том числе продлив ее до 2023 года.

Как сообщает RNS, в свою очередь, министр труда Максим Топилин заявил, что введение ежемесячных выплат вместо маткапитала будет стоит «гораздо дороже» и выступил против подобной инициативы. Он готов рассмотреть законопроект, в том числе, и какие расчеты сделали депутаты. «Но я уже неоднократно свое мнение высказывал по этому поводу, мне кажется, просто некоторые путают в чем суть. Что такое материнский семейный капитал? Это стимулирование рождения, а если мы говорим о поддержке семьи, то это странное мышление, что одно на другое заменить. Расчеты будем смотреть, по-моему, там какие-то фантастические цифры предлагаются», – сказал Топилин.

Представитель вице-премьера Ольги Голодец также заявил Газете.Ру, что на уровне правительства предложение об отмене материнского капитала с повышением пособий не обсуждается. «У нас позиции пока нет, теоретически эти предложения обсуждаются в Минтруде, они должны сначала сформулировать свою позицию. Потом уже будем обсуждать его на уровне правительства», – поснил он.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил сохранить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью. По его мнению, идея маткапитала себя не изжила, «просто ее необходимо адаптировать к нынешним реалиям исходя из демографической ситуации в каждом регионе». «Сейчас, я считаю, он не должен равнозначно распространяться на все регионы – пришло время использовать этот стимул только там, где нужно спасать демографическую ситуацию», – пояснил депутат. В регионах с высокой рождаемостью выплаты должны быть прекращены, а там, где есть необходимость в естественном приросте населения, стоит увеличить размер пособия, предполагает он.

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута в интервью РенТВ заявила, что выплата маткапитала сразу – порядка 300 тыс. рублей – «бюджету сегодня, судя по всему, очень тяжело». «Сказать просто, что мы не поддерживаем рождение детей, – неэтично и некрасиво. Страна всегда должна способствовать рождению своих новых граждан. Поэтому сделали такой ход: сокращают материнский капитал», – считает она.

Сегодня член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал на гибкую систему поддержки семей, предоставляя выплаты в размере от 3-х до 15 тыс. рублей. Авторы инициативы считают, что программа маткапитала себя не оправдала. Депутаты предложили систему ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими совершеннолетия: 3 тыс. рублей за одного ребенка, 8 тыс. – за двоих, 15 тыс. – за троих.

Москва, Зоя Березина

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