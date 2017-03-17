Автопром поддержат материнским капиталом / Выплаты на поддержку семей разрешат тратить на покупку авто

Публикации за 17.03.17

В Госдуме РФ разрабатывается законопроект, который позволит тратить материнский капитал на покупку автомобилей отечественного производства. По словам депутатов, около половины семей не могут определиться, на что потратить господдержку, а инициатива могла бы оказать существенную помощь российскому автопрому.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Кроме того, в разработке документа участвовал Национальный автомобильный союз, пишет РБК. Как считают парламентарии, поправки помогут 47% семей, претендующим на получение маткапитала, решить, на что потратить эти деньги.

Документ предусматривает возможность направления средств материнского капитала на покупку транспортного средства отечественного производства, а также на погашение автокредита. Продать приобретенный таким образом автомобиль семья сможет только через три года.

По мнению депутатов, новая норма поможет в поддержке автомобильного рынка страны. Даже часть эти средств поспособствует росту продаж и позитивно скажется не только на состоянии автопроизводителей, но и других сегментов отечественного автопрома. Более того, народные избранники считают законопроект первым шагом к «созданию системы государственной поддержки промышленности через социальную помощь населению».

Ранее комитет Госдумы по соцполитике представил на обсуждение альтернативу материнскому капиталу. В частности, парламентарии предложили ввести пособия семьям с детьми, многодетным выделять земельные участки, а также дарить вместительные автомобили.

Добавим, в настоящее время государство выделяет так называемый материнский капитал за рождение второго ребенка, сумма выплаты составляет 453 026 рублей. На усмотрение родителей эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или будущую пенсию мамы. Программа поддержки была признана эффективной, так впервые за долгие годы рождаемость в России превысила смертность. Минтруд предложил продлить выплаты материнского капитала до 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.17

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