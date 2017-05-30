Кабмин разрешил использовать маткапитал для погашения военной ипотеки

Публикации за 30.05.17

Правительство России разрешило военнослужащим использовать материнский капитал для покупки жилья в рамках накопительно-ипотечной системы. С такой инициативой ранее выступило Минобороны.

Согласно постановлению кабмина, для военных вводятся особые условия использования маткапитала. Если жилье приобретается по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве, то средства могут использоваться через 6 месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю.

В кабмине рассчитывают, что использование материнского капитала для софинансирования покупки жилья поможет военнослужащим улучшить жилищные условия, полностью или частично погасить ипотечный кредит, а также снизить или совсем исключить долг по кредиту по достижении 20 лет военной службы.

Москва, Светлана Петрова

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