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Недвижимость

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Публикации за 30.05.17

Кабмин разрешил использовать маткапитал для погашения военной ипотеки

Кабмин разрешил использовать маткапитал для погашения военной ипотеки

Правительство России разрешило военнослужащим использовать материнский капитал для покупки жилья в рамках накопительно-ипотечной системы. С такой инициативой ранее выступило Минобороны.

Согласно кабмина, для военных вводятся особые условия использования маткапитала. Если жилье приобретается по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве, то средства могут использоваться через 6 месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю.

В кабмине рассчитывают, что использование материнского капитала для софинансирования покупки жилья поможет военнослужащим улучшить жилищные условия, полностью или частично погасить ипотечный кредит, а также снизить или совсем исключить долг по кредиту по достижении 20 лет военной службы.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.05.17

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