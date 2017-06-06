Дело на три миллиарда: следователи требуют арестовать имущества экс-губернатора Михаила Юревича

В Челябинске суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте имущества Михаила Юревича.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, Следственный комитет России настаивает на аресте 8 объектов недвижимости и 8 банковских счетов бывшего главы региона, открытых в Сбербанке, «Альфа-банке», «Челябинсвестбанке», «Северном морском пути» и в ряде других кредитно-финансовых учреждениях.

По некоторым данным, общая сумма имущества опального экс-губернатора достигает 3 миллиардов рублей.

Судебное заседание состоится сегодня в 17 часов.

Напомним, Михаилу Юревичу инкриминируется сразу несколько преступлений. Изначально бывшего высокопоставленного чиновника обвинили в получении взятки на общую сумму 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете.

По версии следствия, экс-губернатор систематически получал денежные вознаграждения от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Впоследствии на Юревича завели еще одно уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки».

По версии следствия, Михаил Юревич в период с 2011 по 2014 годы за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки был задержан директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин.

По ходатайству следствия в отношении Чуркина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Самого Юревича, поскольку он находится за границей и не является на допросы следователей, суд арестовал заочно сроком на два месяца. Напомним, бывшего губернатора Челябинской области смогут поместить в СИЗО в том случае, если он пересечет российскую границу.

Челябинск, Юлия Димова

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