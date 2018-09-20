Соратник Юревича объявлен в розыск

Руководитель московского филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин объявлен в федеральный розыск.

Как уже сообщал «Новый День», Чуркин и одна из учредителей ООО «Гринфлайт» Маргарита Бутакова были задержаны по подозрению в посредничестве при передачи взяток в особо крупном размере Михаилу Юревичу, занимавшему в 2010-2014 годах пост губернатора Челябинской области. После предъявления обвинения топ-менеджер «Макфы» был отправлен в СИЗО, Маргарита Бутакова – под домашний арест.

Однако в апреле текущего года Чуркина выпустили под залог в 30 млн рублей. А в конце июля он пропал и не объявился до сих пор. Родственники написали заявление в полицию.

Следственный комитет пытается взыскать внесенный за Чуркина залог в доход государства, но адвокатам пока удается убеждать суд в том, что их подзащитный не сбежал, а пропал без вести.

Отметим, что еще один соратник бывшего губернатора Юревича Александр Москалюк, проходивший как соучастник по делу экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, тоже исчез после того, как его перевели из СИЗО под домашний арест. Потом выяснилось, что он уехал в Израиль. Теперь Москалюк пытается через суд взыскать 23 млн рублей, изъятых у него при задержании.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.09.18

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