Колонизация отменяется? Марс смертельно опасен для человека

Ученые предостерегли астронавтов от полета на Марс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американские биологи заявили, что участников первой экспедиции на Красную планету ожидает смертельная опасность.

Все дело в уровне онкогенности, регистрируемой на Марсе, которой ранее не придавали столь серьезного значения. Между тем, он настолько высок, что члены экспедиции просто не переживут приземления на планету.

Кроме того, утверждают исследователи, недостаточно серьезно изучен и радиационный фон Красной планеты. Что также ставит под вопрос успех экспедиции.

Между тем, вчера NASA представило публике марсианский внедорожник. Предполагалось, что автомобиль будет изготовлен из легких, но очень прочных материалов и развивать на поверхности планеты скорость до 25 километров в час.

Челябинск, Виктор Елисеев

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