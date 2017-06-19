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Наука

После Марса человечество покорит Уран и Нептун

После Марса человечество покорит Уран и Нептун

Специалисты NASA рассказали о своих грандиозных планах по освоению Солнечной системы. По словам ученых, после марсианской миссии космическая экспедиция направится к Урану, а затем к Нептуну.

В NASA рассчитывают запустить межзвездный корабль к Урану уже в 2034 году. Сейчас специалисты агентства заняты планированием запуска к планете трех орбитальных спутников, предает издание New Scientist.

Космические зонды передадут новые детальные снимки поверхности Урана, а также позволят определить состав планеты и ее климат. На основании этих данных в NASA сделают прогноз по теме пригодности Урана для дальнейшей колонизации.

Подготовку к экспедиции осложняет тот факт, что полет к Урану в один конец равен 14-ти земным годам.

В настоящее время специалисты NASA заняты подготовкой к экспедиции на Марс с целью его возможной дальнейшей колонизации. Поэтому детальной разработкой полета к Нептуну и Урану ученые займутся только после завершения этой миссии.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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