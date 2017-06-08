NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

NASA отобрало 12 человек, которые могут впервые в истории человечества отправиться с научной миссией на Марс, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Роберт Лайтфут. Отмечается, что в числе новобранцев оказались пять девушек. Все добровольцы имеют специальности механиков, инженеров или являются учеными в области естественных наук.

О готовности отправиться на Марс заявили более 18 тыс. человек. Отбор проводился по огромному числу критериев, среди которых были не только физические данные, но и психологические особенности, обладание теми или иными практическими навыками и многое другое. Новобранцев будут готовить к полетам по специальной программе. Им предстоит поработать на Международной космической станции, побывать за пределами околоземной орбиты и стать первыми пользователями многоцелевого корабля Orion (MPCV), строительство которого идет по заказу NASA.

Представители ведомства отмечают, что данный корабль изначально строится для исследования дальнего космического пространства. Как пишет «РГ», системы жизнеобеспечения, тепловой защиты, силовые установки и новейшая авионика позволят выполнять длительные космические миссии. Orion включает в себя десятки технологических достижений и инноваций, сделанных человечеством за последние четверть века.

Технологии. Другие новости 08.06.17

«Безумие»: Интернет-омбудсмен раскритиковал идею запрета анонимайзеров. / Госдума готова запретить технологии обхода блокировок в интернете. / В аэропорту Дубая паспорта заменили смартфонами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»