Китайцы засеят Луну овощами и превратят ее в пункт пересадки на пути к Марсу

Ученые из Китая собираются направить на Луну мини-экосистему, чтобы оценить воздействие лунных условий на земные организмы. На аппарате «Чанъэ-4» китайцы в специальной капсуле отправят на спутник Земли ростки картофеля и личинки тутового шелкопряда. Этот опыт поможет ученым понять, смогут ли клубни прижиться на лунной поверхности.

В рамках проекта планируется провести более 250 экспериментов, в разработке которых участвовали сотрудники 28 университетов КНР. Если их результаты будут признаны удачными, то это откроет новые перспективы для создания постоянной колонии на Луне, передает riafan.ru. Более того, надеются ученые, в будущем новые возможности позволят выращивать на Луне овощи и сделать земной спутник перевалочной станцией на пути к Марсу.

Отметим, что китайская автоматическая станция «Чанъэ-4» отправится к Луне в 2018 году, а целью ее является мягкая посадка на обратной стороне спутника Земли.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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