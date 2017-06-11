Сатурн уничтожит жизнь на Земле

Сатурн убьет все живое на Земле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сатурн может приблизиться к нашей планете через 1 тысячу лет. Об этом заявили американские физики по итогам исследования поверхности шестой планеты Солнечной системы.

Сатурн двигается по плоскости эклиптики, что не исключает возможности приближения планеты к Земле. Это приведет к трагическим последствиям.

Так, при пересечении орбиты Марса планета станет самым ярким небесным телом для обитателей Земли. Это произойдет, потому что Сатурн способен отражать 46% солнечного света. Это приведет к наступлению глобального потепления. А вспышки рядом с Землей, спровоцированные кольцами шестой планеты будут буквально выжигать огромные участки земной поверхности.

Когда же сближение станет еще больше, Сатурн загородит от нашей планеты Солнце. На Земле наступит вечная ночь, что приведет к уничтожению жизни на планете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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