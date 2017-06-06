Ученые доказали существование гигантского океана на Марсе

Ученые из американского Университета Северного Иллинойса представили карту покрытого водой Марса, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org. Они смогли определить количество воды, необходимое для образования сети древних долин на Красной планете.

Отмечается, что при расчете объема каналов ученые использовали алгоритмы, обработки данных, которые получены с помощью лазерного сканирования рельефа. Кроме того, ученые учли интенсивность процессов эрозии. Суммарное количество воды, «прорезавшей» каналы, должно превышать объем самих долин примерно в четыре тысячи раз. Такое возможно только при наличии крупного океана. По их подсчетам, Марс, вероятно, был в 10 раз более водным, чем показывали результаты предыдущих исследований.

Впрочем, ученые указывают, что существующие модели марсианского климата демонстрируют, что планета была слишком холодна для существования активного гидрологического цикла. Как пишет «Лента.ру», будущие исследования должны будут разрешить это противоречие.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.06.17

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