РМК переходит к «боевым» действиям? Активистов «Стоп-ГОК» пытаются запугать толпой подкупленной молодежи? (ВИДЕО)

Активисты «Стоп-ГОК» рассказали о подробностях столкновений на участке предполагаемого строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агрессивное поведение сотрудников частного охранного предприятия, напавших 12 июня на противников строительства Томинского ГОКа, не испугало южноуральцев. Об этом рассказал член координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.

Напомним, 10 июня общественники-экологи сообщили, что на участке, где планируется строительство Томинского ГОКа, появилась строительная техника и началось возведение забора. Активисты направились на место, где разбили лагерь. В течение 10 и 11 июня строители не предпринимали никаких действий. 12 июня, во время проведения антикоррупционного митинга в Челябинске, стало известно о том, что строители перекапывают дороги, ведущие к участку, а основной подъезд к полю, где появилась строительная техника, заблокирован машинами с людьми в форме частных охранных предприятий и спортивной одежде. Противники строительства ГОКа выдвинулись на место. Противостояние между сторонами закончившись потасовкой.

По словам Московца, ЧОПовцы несколько раз требовали, чтобы общественники передвинули одну из палаток. При этом никаких оснований для таких требований молодчики не предоставляли. Лишь визуально участники движения могли убедиться, что с ними говорят представители так называемой «службы безопасности РМК», так как не раз уже сталкивались с ними на публичных слушаниях. Но официального подтверждения догадок общественников-экологов сотрудники ЧОПа не дали.

За несколько минут до нападения активисты записали обращение к властям региона и правоохранителям

Наконец, в дело вступили полицейские. Переговорив с «бойцами» охраны, стражи порядка также предложили общественникам передвинуть палатку. Но никаких обоснований опять же не представили, заявив лишь, что просто передают просьбу противостоящей стороны. Поняв, что никаких действий протестующие предпринимать не собираются, полицейские уехали. Спустя некоторое время к месту противостояния подъехал еще один экипаж. И как раз в момент, когда активисты общались с полицейским, ЧОПовцы начали крушить палатку. Один из лидеров протестующих – Дмитрий Алексанов – попробовал помешать, но с десяток молодчиков повалили его на землю и принялись избивать.

Представитель полиции вмешался лишь, когда дело дошло до рукоприкладства и грозило перерасти в потасовку

Впоследствии у Алексанова был диагностирован ушиб грудной клетки. По факту нападения сейчас ведется доследственная проверка. По словам Василия Московца, дознаватель в отделе полиции достаточно подробно зафиксировала в протоколе допроса ход событий, но общественники сомневаются, что это как-то поможет.

Между тем, участники социальных сетей начинают узнавать на фотографиях молодых людей в спортивной одежде, активно помогавших блокировать единственную оставшуюся не перекопанной дорогу к полю, на котором 10 июня представители АО «Томинский ГОК» попытались установить строительный забор. «Я одного парня на фото узнала, – рассказала одна из женщин. – Написала ему уже. Отчитала. Родители, оказывается, и не в курсе были. Сказали, проведут с ним беседу. Мальчик этот сказал, что заплатили им по 1 тысяче рублей». Еще одна женщина, побывавшая вчера у «живого шлагбаума», рассказала, как один из молодых людей, которому не заплатили 500 рублей за 4 часа «стояния», развернулся и пешком отправился домой.

В ночь на вторник почти все участники импровизированного лагеря (их было порядка 50 человек и еще около 30 собрались у «поста» из ЧОПовцев и молодых людей в спортивной одежде) разъехались: кто-то вернулся домой, кто-то почти всю ночь провел в полицейском отделе в Полетаева, давая показания по делу о нападении на активистов. На поле остался лишь один активист. По словам Сергея Белогорохова, «его пытались поймать, да на родной земле каждый куст за нас».

Сегодня же стало известно, какая компания предоставила АО «Томинский ГОК» охранные услуги. Это группа охранных предприятий «Секьюрити профи». При этом активисты не исключают, что ЧОП представители РМК сменили сегодня. Кстати, предприятие разместило очень интересное объявление о приеме на работу, где сказано, что подбираются кандидаты на должности лицензированных охранников «на охрану строительства крупного и статусного предприятия (начало работы с середины июня)». Этот текст несколько противоречит вчерашнему заявлению генерального директора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского, заявившего, что никакого строительства на участке не ведется. Впрочем, де-юре до середины месяца еще 2 дня.

В администрации Сосновского района, на территории которого расположен участок предполагаемого строительства Томинского ГОКа, РИА «Новый День» рассказали, что сейчас со сложившейся ситуацией на месте разбираются прокурор района и первый заместитель главы муниципалитета. От дальнейших комментариев чиновники пока отказались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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