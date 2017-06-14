Столкновения продолжаются: противники Томинского ГОКа заявили, что охранники избили женщину

ЧОПовцы, охраняющие участок под строительство Томинского ГОКа, напали еще на двух активистов из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 июня на участке предполагаемого строительства Томинского ГОКа продолжились столкновения сотрудников ЧОПа и противников строительства.

Напомним, 10 июня общественники-экологи сообщили, что на участке, где планируется строительство Томинского ГОКа появилась строительная техника и началось возведение забора. Активисты направились на место, где разбили лагерь. В течение 10 и 11 июня строители не предпринимали никаких действий. 12 июня, во время проведения антикоррупционного митинга в Челябинске, стало известно о том, что строители перекапывают дороги, ведущие к участку, а основной подъезд к полю, где появилась строительная техника, заблокирован машинами с людьми в форме частных охранных предприятий и спортивной одежде. Противники строительства ГОКа выдвинулись на место. Противостояние между сторонами обострилось, закончившись потасовкой.

Приехавшим проверить слова генерального директора АО «Томинский ГОК» Валерия Улановского о том, что на поле никаких строительных работ не ведется, столкнулись с противодействием мужчин в экипировке охранного предприятия. По словам активистов, если раньше к полю, на котором пытаются установить строительный забор, пропускали хотя бы пешком, то вчера ЧОПовцы начали мешать даже пешим прогулкам.

При этом молодчики не гнушаются применять силу, в том числе к женщинам. «Сергей Белогорохов только что сообщил: боевики, по всей видимости, ЧОП РМК- Безопасность (по крайней мере, у двоих из них были фирменные нашивки) вновь напали на южноуральцев, – сообщили вчера вечером в группе «СТОП ГОК» в социальных сетях. – Одну из наших женщин бросили на землю, заламывали руки, есть подозрение на перелом пальца, Сергея Белогорохова со спины ударили по почке».

При этом власти отказываются комментировать ситуацию. В администрации Сосновского района РИА «Новый День» сообщили, что чиновница, ответственная за связь с прессой, сегодня не выйдет, поэтому получить какой-либо комментарий по поводу ситуации, сложившейся на участке планируемого строительства Томинского ГОКа вряд ли получится. Напомним, 13 июня комментировать ситуацию тоже было некому.

В отделе МВД по Сосновскому району отказались от комментариев, направив в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Начальник пресс-службы полицейского главка Ольга Штерк заявила, что о вчерашних нападениях правоохранителям не известно (несмотря на то, что на месте постоянно присутствуют сотрудники полиции) и пообещала разместить «общий» комментарий по ситуации на сайте в ближайшее время.

Между тем, активисты с места событий сообщили, что на поле заехали несколько машин со стройматериалами, на участке горят костры. Кстати, гендиректор АО «Томинский ГОК» г-н Улановский, общаясь с противниками строительства в выходные, объяснил отказ пускать на участок машины якобы действующим в Челябинской области особым противопожарным режимом. Видимо, для своих подрядчиков руководство Томинского ГОКа сделало исключение? Или оно просто вспомнило, что губернатор Борис Дубровский отменил особый противопожарный режим еще 29 мая?

Челябинск, Виктор Елисеев

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