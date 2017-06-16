Томино в блокаде: неизвестные в камуфляже перекрыли дорогу к деревне

Мужчины в одежде защитного цвета перекрыли дорогу к деревне, расположенной рядом с участком Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные в камуфляже взяли под свой контроль дорогу, ведущую к деревне Томино. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

«Перекрыли дорогу в деревню Томино, останавливают каждую машину, спрашивают куда едет, фамилию, сколько машин в семье. Я в шоке, что делать?» – написала на своей странице жительница деревни.

Другие жители подтверждают эту информацию. «Машину моего соседа останавливали, – рассказал РИА «Новый День» местный житель. – Они поставили у дороги будку охраны, вбили два столба. Тормозят каждую машину, спрашивают, кто такие, куда едут. Если живешь в деревне, спрашивают прописку. Я все это вижу из окна. При мне остановили три машины, одну развернули».

«Оказывается, они взяли в администрации поименный список жителей деревни Томино (Калинино) и по нему сверяются», – прокомментировала активистка движения «Стоп-ГОК» очередную выходку неизвестных. «И чем это отличается от жизни на оккупированной территории?» – задаются риторическим вопросом администраторы страницы движения в социальных сетях.

В администрации Сосновского района оказались не в курсе сложившейся ситуации. Что касается Томинского сельского поселения, то его главы не было на месте: чиновник уехал в Долгодеревенское. В отделе МВД по Саткинскому району от комментариев категорически отказались. В областном полицейском главке оперативно прокомментировать информацию не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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