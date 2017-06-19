Чиновники рассказали, кто и почему перекрыл дорогу к деревне Томино

Чиновники, наконец, объяснили, кто и на каком основании перекрыл дорогу к деревне Томино.

Напомним, 16 июня изумленные жители деревни Томино увидели на привычной для них дороге охранную будку, столбы, предназначенные для размещения шлагбаума, и мужчин в камуфляже, останавливающих автомобили, направляющиеся в населенный пункт. У водителей интересовались персональными данными, вплоть до прописки, и пропускали далеко не всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перекрытие дороги спровоцировало новый виток противостояния между предприятием и противниками строительства горно-обогатительного комбината, но кто и на каком основании ограничил движение, не могли ответить ни в самом Томино, ни в администрации Сосновского района, ни в правоохранительных органах.

Сегодня чиновники, наконец, дали комментарии: «Я думаю, Томинский ГОК имеет к этому отношение, – сказала глава Томинского сельского поселения Татьяна Голубицкая. – Дорога долгое время была бесхозной. Ее так и не поставили на баланс муниципалитета. Официально это даже не дорога, а проезд к населенному пункту по участку, находящемуся в частной собственности. Содержанием его давно занимается Томинский ГОК, поселение не тратит на него ни копейки».

Глава поселения подчеркнула, что руководство предприятия поставило в известность и представителей местной власти, и правоохранительные органы о грядущем временном ограничении проезда, объяснив это заботой о безопасности жителей в связи с производимыми работами. При этом южноуральцы, живущие в деревне, не имеют сложностей с тем, чтобы попасть домой, отметила г-жа Голубицкая. Обещает руководство Томинского ГОКа пропускать и гостей томинцев, и школьный автобус. «На прошлой неделе прошел сельский сход в Томино, где представители предприятия объяснили, в связи с чем было ограничено движение на этой дороге, – рассказала чиновница. – Никаких жалоб на действия компании со стороны жителей деревни мы не получали».

Прокурор Сосновского района Константин Семченко подтвердил, что надзорное ведомство получило уведомление Томинского ГОКа о перекрытии движения. «Я дал поручение провести проверку по этому факту», – отметил глава местной прокуратуры.

По его словам, если подтвердится указание руководства предприятие на наличие объездного пути к деревне, никаких претензий к компании выдвинуто не будет. «Пока я не могу утверждать, что данный проезд принадлежит Томинскому ГОКу, – отметил Константин Семченко. – Но если подтвердится, что он не имеет статуса официальной дороги и есть другие возможности попасть в Томино, предприятие вправе самостоятельно регулировать движение по нему. Если же выясниться, что это единственная дорога к Томино, то даже при отсутствии статуса дороги общего пользования мы будем настаивать на обеспечении права любого гражданина на беспрепятственное передвижение».

Между тем, в администрации Сосновского района РИА «Новый День» сообщили лишь, что, по их данным, к субботе конфликтная ситуация с перекрытием движения завершилась, затруднившись ответить, на каком основании оно было введено и снято ли в настоящее время.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что по факту появления на подъезде к Томино шлагбаума в настоящее время проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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