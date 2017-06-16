В Челябинске из-за ремонта теплотрассы закроют два трамвайных маршрута

В выходные челябинцы останутся без двух трамвайных маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с проведением аварийных ремонтных работ на теплотрассе в районе пересечения улицы Островского с улицей Каслинской в эти выходные будет изменена схема движения двух маршрутов трамваев, еще два маршрута будут отменены. Об этом сообщается на сайте МУП «Челябинский городской электрический транспорт».

По данным предприятия, движение трамваев на указанном участке будет остановлено с полуночи 17 июня до 5 часов утра 19 июня.

Отмечается, что трамваи, следующие по маршруту №14 в указанный период времени будут проходить по маршруту «ЦХП – Депо №2», а трамваи маршрута №19 будут направлены по маршруту «Коксохим – Депо №2». Отмена же коснется трамваев №20 и №3, следовавших по маршрутам «Завод имени Колющенко – ЧМК» и «ЧМК – Медгородок» соответственно. В связи с этим представители муниципального унитарного предприятия «ЧелябГЭТ» просят горожан внимательно планировать свои поездки в указанные дни с учетом изменений в движении трамвайных маршрутов и отмены двух из них.

Челябинск, Олег Кирьянов

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