В понедельник в двух районах Челябинска закроется движение общественного транспорта

Из-за ремонтных работ в двух районах Челябинска закроют движение общественного и ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с производством работ по укладке дорожного покрытия по улице Молодогвардейцев от Комсомольского проспекта до Проспекта Победы будет закрыто движение троллейбусов с 11 часов 19 июня до 22 часов 22 июня.

Троллейбусы №10 направляются по маршруту «ул. Молдавская – ул. Чичерина – ул. Братьев Кашириных – Солнечный берег».

Троллейбусы №14 проследует по маршруту «ЧМК – Свердловский проспект – проспект Ленина – ПКиО – проспект Ленина – ул. Энгельса – ул. Коммуны – Свердловский проспект – ЧМК».

Троллейбусы №17 направляются по маршруту №27.

Кроме того, в связи с проведением работ по реконструкции участка тепломагистрали по улице Первой Пятилетки будет закрыто движение автобусов №34 «Автобусный парк – Мехколонна» с 8 часов 19 июня до 20 часов 25 июля. Автобусы будут следовать по улице Салютной с выездом на улицу Танкистов в прямом и обратном направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.06.17

«Речной трамвайчик»: после дождя в Магнитогорске встали трамваи. / Гособвинитель просит для «маньяка с ЧТЗ» 25 лет колонии особого режима. / Челябинка проломила голову в автобусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»