И тут дискриминация! Южноуральцу отказались пересаживать голову из-за расовых противоречий

Южноуральца Валерия Спиридонова в очереди на первую операцию по трансплантации головы подвинет китаец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итальянский хирург Серджо Канаверо отказался проводить операцию по пересадке головы программисту из Карталов Валерию Спиридонову.

Напомним, южноуралец долгое время считался первым кандидатом на проведение операции по трансплантации головы, которая должна была состояться в 2017 году. Однако в последний момент врачи изменили свою позицию.

На это повлияла выбранная для эксперимента территория. Стало известно, что базой для операции станет Китай. Соответственно, и донором станет гражданин «Поднебесной». Поэтому пересадить голову хирурги решили тоже китайцу.

«Мы не можем дать белокожему, как снег, Валерию тело человека другой расы. – цитирует газета «Daily» хирурга Серджо Канаверо.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.06.17

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