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Пятница, 17 ноября 2017, 16:24 мск

Наука

Китайские хирурги пересадили человеческую голову трупу

Китайские хирурги пересадили человеческую голову трупу

Итальянский хирург Серджио Канаверо заявил, что в Китае медики трансплантировали человеческую голову на мертвое тело. По его словам, эксперименты с живыми людьми неотвратимы.

Канаверо утверждает, что операцию по пересадке головы провели специалисты Медицинского университета Харбина под руководством хирурга Жень Сяопина, передает The Telegraph.

«Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом станет следующим шагом», – сообщил хирург.

Итальянец отметил, что операция длилась более 18 часов, за это время хирурги успешно соединили кровеносные сосуды, нервы и позвоночник.

В скором будущем, уверен Канаверо, медики предпримут попытку трансплантации головы живому человеку.

Пекин, Зоя Осколкова

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