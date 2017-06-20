В Челябинске требуют отправить в отставку и исключить из партии депутата, осужденную за уголовное преступление

Южноуральские общественники потребовали лишить мандата и исключить из ЕР депутата, обманувшую ЕГРЮЛ.

Как передает корреспондентРИА «Новый День», профсоюз «Содружество» направил руководству Ленинского районного совета депутатов Челябинска и партии «Единая Россия» обращения с требованием лишить Наталью Салимову депутатского мандата и исключить ее из партии.

Напомним, мировой суд №3 Ленинского района Челябинска в декабре 2016 года прекратил по нереабилитирующим обстоятельствам уголовное дело в отношении Натальи Салимовой, обвинявшейся в передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ложные сведения о новом участнике в двух коммерческих организациях, которому передавалась значительная доля их уставного капитала. За свои действия челябинка решением судьи была оштрафована на 150 тысяч рублей.

Между тем, согласно федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления», основаниями для отзыва депутата могут служить «его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядка», отмечают в профсоюзе «Содружество». Аналогичное положение содержится и в Уставе Совета депутатов Ленинского района Челябинска.

В декабре прошлого года суд подтвердил, что Наталья Салимова такие противоправные действия совершала, указывают в общественной организации. В связи с этим они и настаивают на лишении ее депутатского мандата.

Кроме того, сложившаяся ситуация подпадает и под статью 4.3 Устава политической партии «Единая Россия», называющей в числе оснований для исключения из ЕР действия, дискредитирующие партию. Это дало повод профсоюзу «Содружество» требовать также исключения Натальи Салимовой из «партии власти».

В районном отделении «Единой России» подтвердили получение обращения общественников. «В 2016 году, когда было заведено уголовное дело, в соответствии с уставом партии членство Натальи Салимовой в организации было приостановлено, – рассказал председатель Ленинского исполкома Челябинского отделения ЕР Михаил Голов. – После рассмотрения его мировым судьей Наталья Геннадьевна предоставила нам документы с формулировкой, из которой следовало, что обвинительного решения вынесено не было. Исходя из этого, его членство в партии возобновлено. Профсоюз «Содружество» настаивает, что решение судьи носит именно обвинительный характер. Сейчас наши юристы готовят запрос в суд на предоставление соответствующих документов. Сегодня-завтра он поступит в судебную инстанцию. Если юристы по рассмотрении документов придут к выводу, что решение было именно обвинительным, мы вынуждены будем исключить Наталью Салимову из партии».

В депутатском сообществе требования «Содружества» об отставке Натальи Салимовой пока не прокомментировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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