В России вернулись к идее упразднить новогодние каникулы

В Госдуму внесен законопроект, подразумевающий увеличение в России праздничных выходных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы идеи предлагают добавить к уже существующим праздникам-выходным 18 марта – день воссоединения России с Крымом, 7 ноября – день Октябрьской революции, а также 31 декабря, чтобы жители страны могли

«спокойно подготовиться к встрече Нового года».

Отметим, вопрос по последнему дню года поднимался неоднократно: в этот день все равно никто толком не работает, но оплачивать, тем, кто вышел на рабочее место, его приходится.

Однако в Госдуме упорно не желают прислушаться к данному предложению: в 2016 году подобный проект уже отклонили. Авторы новой инициативы надеются, что им повезет больше, и предлагают одновременно упразднить новогодние каникулы. Разумеется, по просьбам трудящихся, которые, якобы, требуют вернуть рабочие дни января в полном объеме, чтобы не оставаться по итогам первого месяца года без зарплаты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.06.17

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