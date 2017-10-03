Госдума поставила в приоритет вопрос отмены новогодних каникул

Упразднение продолжительных новогодних праздников депутаты Госдумы обсудят уже осенью. Законопроект вошел в список важных инициатив КПРФ. Коммунисты предлагают исключить из каникул четыре дня.

Совет Думы в конце сентября принял решение, что каждая фракция должна выделить четыре наиболее важных законопроекта, которые обязательно будут рассмотрены нижней палатой осенью, пишет РБК. КПРФ включила в перечень и инициативу по сокращению новогодних каникул.

Согласно предложению коммунистической партии, необходимо объявить нерабочими праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, и исключить из каникул 4, 5, 6 и 8 января. По словам депутатов, граждане сами настаивают на упразднении длинных новогодних праздников, так как долгий отдых приводит к тому, что в первый месяц года россияне остаются без зарплаты.

При этом КПРФ настаивает на введении новых праздничных дней – 7 ноября предлагается отмечать день Октябрьской революции, 18 марта – день присоединения Крыма к России. В итоге в году будет на два выходных меньше.

Законопроект находится на рассмотрении в думском комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. По мнению ЛДПР, инициатива вряд ли будет одобрена. «А просто забирать выходные неправильно. Кроме того, 7 ноября в ЛДПР считают не праздничной, а трагической для страны датой госпереворота», – сказал председатель комитета Ярослав Нилов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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